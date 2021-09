AMLO: El Presidente no tomará partido sobre objeción de conciencia; no soy Poncio Pilato

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que no emitirá una opinión sobre asuntos polémicos como la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó la objeción de conciencia en la Ley General de Salud.

Luego de que los ministros de la Corte estimaron que dicha legislación constituía “un cheque en blanco” contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres e invalidaron el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, AMLO apuntó que es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial.

Durante la conferencia de prensa matutina, señaló que en este tipo de asuntos polémicos, como la objeción de conciencia, considera que es importante que el Presidente no tome partido.

“Tengo que ser respetuoso del Poder Judicial y de la Suprema Corte, además (la objeción de conciencia) es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar, respeto las decisiones que toman las instancias legales, no opino, porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y de no creyentes, ese es mi papel principal.

“En estos temas no puedo opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente creo que a todos los mexicanos les conviene que en un tema de esta naturaleza (como la objeción de conciencia) el Presidente no tome partido”, expresó AMLO.

EGC