BBVA aclara que fallas fueron por error interno, no por falta de capacidad ni hackeos

Las fallas en el sistema de BBVA, tanto de la app como de cajeros, se debió a un “error interno” de la institución bancaria y no a un hackeo o falta de capacidad para operar las transacciones, informó Jorge Terrazas, director de comunicación e identidad corporativa del banco en México.

El directivo detalló que el domingo en la madrugada, el equipo de BBVA trabajó en actualizar el software, con el fin de reforzar los servicios tecnológicos y operaciones digitales del banco, pues a finales de año siempre aumentan las transacciones.

No obstante, algo salió mal y derivó en la falla de la aplicación e incluso cajeros automáticos. Las afectaciones tardaron más de 22 horas si se toma en cuenta el momento en que la institución avisó a sus clientes.

BBVA restablece su servicio en todas las sucursales

“El banco amaneció normalizado. Los sistemas centrales están registrando un comportamiento totalmente regular, todos los servicios estables, todas las sucursales están operativas en este momento , no tenemos sucursales que no estén funcionando por sistemas operativos, lo mismo en los cajeros automáticos. El SPEI está estable, no hay ninguna transacción pendiente”, aseguró el directivo.

Abundó en que para solucionar el problema se revirtieron todos los cambios que se habían provocado en la actualización de software, para dejarlo como estaba el sábado.

“Reconocemos el error que tuvimos y podemos decir categóricamente que no hay ningún tipo de afectación de los datos o de la información que el banco guarda de sus clientes”.

Jorge Terrazas incluso mencionó que equipo tecnológico de México y otros países del grupo colaboraron para solucionar las afectaciones. Trabajarán en el diagnóstico y estudio, de forma interna y externa, para determinar qué lo causó a más detalle, dijo.

