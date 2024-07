“Ni soy cacique, ni Claudia es pelele”, responde AMLO a opositores

Ante la intención de sus opositores de que Claudia Sheinbaum “pinte su raya” con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, él aseguró que “ni yo soy cacique, ni ella es pelele”, y denunció que éstos quisieran que “nos peleáramos”, sin embargo, “somos compañeros y defendemos la transformación” del país.

AMLO aseguró también que no teme que después de entregar el poder a Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre, pudiera haber alguna denuncia penal en su contra, por lo cual no contratará algún abogado ni tampoco recurrirá al amparo, pues, dijo, “tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas”.

Sobre el planteamiento de algunas voces de la oposición que piden a Sheinbaum desmarcarse de López Obrador, el mandatario federal dejó en claro que no busca perpetuarse en el poder, luego de entregar la banda presidencial en octubre.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/AO6Tj3p9N0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 3, 2024

“Nuestros adversarios, que son muy elementales, muy obvios, quisieran que yo y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum nos peleáramos, por eso hablan de pintar la raya. Claudia se convertirá en la titular del Poder Ejecutivo y yo me jubilaré. Ni yo soy cacique, ni ella es pelele, somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos”, enfatizó.

De nuevo elogió las cualidades de la próxima Presidenta de la República, la cual es honesta, inteligente y capaz para conducir el país, como no sucedía desde hace 200 años donde siempre han gobernado los hombres.

“Es mi presidenta y la voy a respetar siempre y la estimo mucho. La admiro porque es una mujer inteligente, es una mujer preparada, con mucha experiencia, muy buena como servidora pública, de buenos sentimientos y honesta; es una bendición para México”, afirmó.

Reiteró que si ella “algún día quiere verme, claro que la vería, pero no va a hacer falta porque ella tiene mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad y, además, México tiene una situación inmejorable en el mundo”.

AMLO insiste en que no intervendrá en el nuevo gobierno:



"Ni soy cacique ni Claudia es pelele" pic.twitter.com/C72F4q2Fuz — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 3, 2024

Por enésima ocasión, López Obrador desmintió que se vaya a divorciar de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien se quedará en la Ciudad de México por su trabajo como investigadora, así como su hijo Jesús porque ingresará a la universidad, mientras él se irá a su finca en Palenque, Chiapas, donde se concentrará en la investigación del México prehispánico.

“Eso es lo otro, se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto, lo que pasa es que yo me voy a Palenque; Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad y ellos se van a quedar a vivir aquí. Voy a estar visitándolos aquí”, subrayó.

Expuso que para evitar que le tomen fotos, además de que “estoy acostumbrado a evadir el acoso, voy a procurar viajar por carretera y voy a visitar. No voy a estar saliendo, voy a tener mucho trabajo, es un trabajo de investigación”, puntualizó.

En tono de broma, el Presidente manifestó que “hace un mes me cambiaron el motor completo, dije que está averiada la carrocería, pero el motor está al 100. Traigo motor nuevo”.

Añadió: “Imagínense lo que significa, lo que tengo que agradecer al pueblo primero, hincarme y agradecer al pueblo, al creador, porque luchar muchos años, luchar con mucha gente, este es el resultado de la lucha de millones de mexicanos desde hace muchas décadas, consumar un triunfo para sentar las bases de la transformación del país”.

KT

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.