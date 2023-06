AMLO nombra a Quiahuitl Chávez Domínguez como nueva subsecretaria del Trabajo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Quiahuitl Chávez Domínguez quedará al frente de la Subsecretaría del Trabajo, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en lugar de Marath Bolaños López, nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social.

“Les voy a dar una información. Van a decir que es una subsecretaría, pero es una subsecretaría muy importante, que es la que atiende a los jóvenes, que estaba a cargo Marath. Quien va a manejarla es Quía Chávez Domínguez, ella va a ser la subsecretaria del Trabajo”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Informó que el programa en el que se ha apoyado a jóvenes que ya no tienen las posibilidades de estudiar, a incorporarse al ámbito laboral, ha beneficiado a dos millones 600 mil jóvenes. "Se contrata a los jóvenes que ya no tienen posibilidad de estudiar o que no tienen trabajo y se les da trabajo de aprendices y estos dos millones 600 mil, la mitad, se han quedado a trabajar de manera permanente en donde se capacitaron, porque se les asigna un tutor, el maestro de un taller mecánico, el dueño de una tienda, de una fábrica, pueden estar ahí 10. Un taller de artesanías, ahí están aprendiendo. Y estos dos millones 600 mil, la mitad, un millón 300 mil se han quedado a trabajar ahí y otros han buscado trabajo en otras partes", indicó.

AMLO nombra a Quiahuitl Chávez como subsecretaria de Trabajo. Especial

Agregó que dentro de este programa se apoya desde abajo a los jóvenes, a aquellos que viven en comunidades o localidades que son azotadas por la violencia o por células del crimen organizado, que se aprovechan de ellos para hacerles pensar que en la delincuencia tienen mayores posibilidades de obtener ganancias.

"Tenemos en capacitación 255 mil (jóvenes), esta es la lucha abajo, con los de la delincuencia. Lo que se busca es que no los enganchen, que no se los lleven. Este programa se aplica donde hay más delincuencia, en colonias populares, en donde hay más violencia, ahí está el programa, jalando a los jóvenes", dijo el presidente, quien reiteró que Quiahuitl será quien se encargue de estas labores.