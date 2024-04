AMLO invita a Banda MS al Zócalo para amenizar verbena por Grito de Independencia

Para celebrar la última ceremonia de Grito de Independencia de su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a la banda sinaloense MS para amenizar la verbena popular en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 15 de septiembre.

Tras refrendar su respaldo a las bandas sinaloenses que pretendían ser calladas en Mazatlán, luego de las quejas de algunos empresarios porque afectaban al turismo internacional, AMLO dijo que en septiembre de busca que este tipo de agrupaciones participen en los festejos patrios.

“Hay una banda, ahora me voy a acordar, son de Sinaloa, ¡MS! Aprovecho para decir, nada más no se vayan a pasar, no vayan a querer rayarse, aprovecho para decirles que los invitamos porque se han portado muy solidarios, muy fraternos”, expresó en la conferencia de prensa matutina.

#ConferenciaPresidente | Jueves 11 de abril de 2024. https://t.co/3r1KlMLaex — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 11, 2024

El gobernante mexicano añadió que se busca también invitar a bandas tradicionales de Oaxaca, mariachis y a una “familia que canta”, música popular, la cual podría ser la de Pepe Aguilar hijo.

“Estamos buscando, ya estamos viendo porque va a ser el último grito que corresponde de Independencia”, explicó.

López Obrador refirió que su gobierno está muy contento con todo el apoyo que ha recibido de la gente de Sinaloa, por lo que la cuestión de las bandas musicales de Mazatlán es una tradición que tiene mucho años.

Precisó que “la mayoría de los empresarios del turismo en Mazatlán no están inconformes. Esto salió de ahí de alguien que pensó y hay que respetarlo, de que se tenía que ir por la música más exquisita, pues la música de los pueblos es importantísima”,

Por lo anterior, apuntó, es que el próximo 15 de septiembre que será el último grito que encabeza desde Palacio Nacional, vengan bandas de viento a amenizar en el Zócalo, como las de Oaxaca o la de Tlayacapan, Morelos.

