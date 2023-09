AMLO: Oposición armó escándalo por participación de contingente ruso en Desfile Militar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la oposición por armar un escándalo con la participación de militares rusos y chinos en el Desfile Militar del pasado 16 de septiembre; sin embargo, aclaró que esa práctica se ha realizado en otros sexenios.

“Fue un escándalo, nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, pero no es partir de que estoy yo como presidente, siempre se ha hecho. Me dice Martí (Batres, jefe de Gobierno) aquí que me está soplando, cuando estaba Felipe Calderón estuvo una delegación rusa”, señaló.

#ConferenciaPresidente | Lunes 18 de septiembre de 2023. https://t.co/E242SmLGe5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2023

En conferencia de medios en Palacio Nacional, AMLO mencionó que le llamó la atención que se hiciera un escándalo por el desfile de un contingente ruso porque también lo hizo uno de China y no hubo tanto problema.

“Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones, siempre se hace, lo hace la Sedena, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de Defensa de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo”, subrayó.

López Obrador declaró que el pasado viernes estuvo en nuestro país el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, quien se entrevistó con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; además de otros representantes y agregados militares.

fgr