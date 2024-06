AMLO niega que “palomeó” a funcionarios del próximo gabinete de Sheinbaum; “no estoy metiéndome”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es falso que haya “palomeado” a algunos integrantes del próximo gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que presentará el próximo jueves, y aclaró que “no estoy metiéndome en nada”.

“Es falso: Voy a recordar cómo era antes, el presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto, su sustituta, en este caso no es así, yo no fui el que decidió, no hubo dedazo porque esto se olvida y fue la gente, por lo mismo. Si se tiene que tomar una decisión, lo mejor para no equivocarnos es preguntar y hay que preguntarle al pueblo, esa es una lección”, afirmó.

“No estoy metiéndome en nada”

El presidente aseguró, en la conferencia mañanera, que Sheinbaum Pardo tiene todo su respeto y admiración porque es una mujer que le tiene profundo amor a México, conoce la problemática del país.

“No estoy metiéndome en nada, además le tengo un gran respeto a la presidenta electa, la admiro, es muy inteligente, académicamente es doctora. Hay quienes no toman mucho en cuenta esto, porque el general Cárdenas apenas concluyó la primaria y es el mejor presidente del siglo 20, y es el presidente que le tenía más amor a pueblo, un profundo amor, nadie como él”, agregó.

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) aseguró este miércoles en conferencia de prensa que la economía mexicana está sólida, por lo que rechazó que haya nerviosismo financiero.



“Coincido que la economía está muy sólida; hay inversión extrajera. No hay… pic.twitter.com/IYQFKb8eJi — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 12, 2024

Ante la supuesta influencia en los nombramientos que hará la próxima presidenta de su equipo de colaboradores, el mandatario expresó su confianza en el trabajo que realizará a partir del 1 de octubre cuando asuma el mando del gobierno, pues cuenta con la preparación académica suficiente, además de ser muy inteligente.

“Lo académico es relativo, pero hay quienes sí consideran esto importante, y yo también pienso que es importante, sobre todo cuando se trata de profesionales científicos con dimensión social, y eso es Claudia. Agréguenle que es honesta, que tiene experiencia”, subrayó.

Muy contento con la elección de Sheinbaum, reitera

Detalló que durante la primera gira que realizaron el pasado fin de semana al norte del país, hablaron sobre las obras de agua, de infraestructura para ello, de viaductos, carreteras. Además, acotó, Claudia supervisó la conclusión de los segundos pisos en la Ciudad de México.

🚨 #ÚLTIMAHORA | @Claudiashein adelanta que el jueves anunciará primera parte de su gabinete legal https://t.co/lvNdtolUKX — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 17, 2024

Reiteró que está muy contento con la elección de Sheinbaum, quien conoce a todos los servidores públicos del Gobierno federal, pero también ella cuenta con muy buenos profesionales en su equipo comprometidos con la transformación del país, resaltó.

“Es la primera mujer presidenta de México, ahora porque todavía está fresco lo de la elección, pero van a ver cuando vaya pasando el tiempo (…) Entonces qué más le podemos pedir a la vida, sobre todo nuestra generación”, puntualizó.

