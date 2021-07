AMLO: Claudia Pavlovich respeta investidura presidencial

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene una buena relación con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, toda vez que nunca ha declarado en su contra ya que respeta la investidura presidencial.

Nos hemos llevado muy bien con la gobernadora, Claudia Pavlovich, ha habido buen trabajo en conjunto, no hemos tenido diferencias; ella jamás ha declarado en contra de nosotros, ha cuidado y ha sido respetuosa no de Andrés Manuel, porque el respeto debe ser a la investidura más que a la persona, y eso lo sabe y se lo agradezco Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El mandatario federal adelantó que antes de que termine la gestión de la gobernadora, estará de nueva cuenta en la entidad para inaugurar un hospital en el municipio de Hermosillo.

En este sentido hizo un llamado para que se adquieran a la brevedad todos los equipos y hacer la contratación de personal que se requiere para su operación.

Se deben poner de acuerdo con el Insabi y el IMSS para ver si ese hospital tan importante, bien construido y moderno, pasa a formar parte del Programa IMSS Bienestar para atender a todo el pueblo y garantizar la salud gratuita. No solo el cuadro básico, sino todas las medicinas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

te puede interesar AMLO asegura que a Sonora le irá muy bien con Durazo; también reconoce a Pavlovich

Programa "La escuela es nuestra" llega a 500 escuelas de Sonora: AMLO

En un recuento de avances en la entidad, López Obrador señaló que cuentan con 216 estudiantes de nivel superior que reciben becas de 2 mil 400 mensuales, mientras que los que estudian la preparatoria que son 2 mil 287, cuentan con beca y también los de educación básica preescolar, primaria y secundaria; 643 reciben este apoyo. También hay por lo menos una escuela en Puerto Peñasco que recibe de manera directa su presupuesto porque apenas inicia el programa "La escuela es Nuestra".

Se trata de entregar a las sociedades de padres de familia un presupuesto para mantenimiento de escuelas, para que decidan que hacer con ese dinero, si van a arreglar los baños, tener nuevo mobiliario, lo que consideren ya que el dinero no pasa por muchas instancias, de la Tesorería de la Federación a las escuelas en un cheque Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

López Obrador sostuvo que hay alrededor de 3 mil 800 escuelas en Sonora y el programa “La Escuela es Nuestra” está llegando a 500 aproximadamente, lo que quiere decir que falta seguir avanzando, porque el ideal es que todas las escuelas del estado reciban de manera directa su presupuesto. Cuando terminemos el Gobierno todas las escuelas deben contar con su presupuesto para el mantenimiento”, destacó.

La entrega de los recursos depende del número de alumnos, porque se les entregan en promedio 150 mil pesos a escuelas de hasta 50 alumnos; si tienen hasta 150 alumnos, 200 mil pesos; y hacia adelante 500 mil pesos. “Es importante el programa porque los padres de familia hacen milagros con ese dinero, ya que es la escuela donde estudian sus hijos. Antes cuando llegaba, sin es que llegaba era muy poco”, aseveró.

Además adelantó que se está construyendo una sucursal del Banco del Bienestar en Sonora, para que la gente cobre sus apoyos más fácil.

En tanto, la gobernadora Claudia Pavlovich sostuvo que el apoyo a los que más lo necesitan ha sido una convicción del Gobierno federal, “y en ello coincidimos, en que es necesario apoyar a los que más lo necesitan para cerrar la brecha de igualdad. Estos programas cierran esa brecha con vivienda digna, escuela, apoyo en becas, a las etnias y que todos tenga el derecho humano a la salud”, añadió.

Mientras que Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar aseguró que los programas sociales siguen cumpliendo su propósito de no dejar a nadie afuera ya que “primero los pobres” no es un eslogan, sino una política que sienta las bases en el país.

oat