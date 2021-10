Ven “problemático” cancelar Acueducto Independencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay que ver “con calma” la petición de Cuauhtémoc Cárdenas para que se cancele el Acueducto Independencia y estimó que con el plan para un distrito de riego será suficiente para abastecer de agua la región.

Ante la propuesta de Cárdenas para cancelar el acueducto que se puso en marcha para abastecer de agua a Hermosillo, pero infringiendo la ley, el titular del Ejecutivo federal dijo que, en principio, con la estrategia para la modernización de los sistemas de riego se puede solucionar el tema.

Consideramos que con esta decisión que estamos tomando de entregar agua suficiente a los pueblos se puede resolver esta situación, porque también ahora cancelar eso nos va a resultar problemático, ya hay una inversión

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Recordó que se debe tomar en cuenta que se requiere el agua para Hermosillo, la cual llega a través del acueducto que Cárdenas pidió que se suspendiera.Por ello, dijo que se debe tomar en cuenta que con las obras que se realizarán es viable abastecer de agua al pueblo yaqui y permitir el funcionamiento del acueducto.

“Lo que el ingeniero Cárdenas planteó es que se hizo en el Gobierno anterior un acueducto hacia Hermosillo, y esto generó una oposición de los pueblos, por lo mismo. Pero nosotros consideramos que con esta decisión que estamos tomando de entregar agua suficiente a los pueblos se puede resolver esta situación, porque también ahora cancelar eso nos va a resultar problemático, ya hay una inversión; además, es el agua para Hermosillo, que también se requiere.

“Entonces, pensamos que nos va a alcanzar, porque también hay mucho desperdicio de agua, porque como no se invierte en infraestructura hidráulica, no se están recubriendo los canales para que el agua no se desperdicie. Y ahora la inversión que vamos a hacer va en ese sentido, o sea, no sólo de extraer más agua, de obtener más agua, que haya más abasto de agua, sino también vamos a rehabilitar todos los sistemas de riego, esto nos va a ayudar a resolver el problema”, apuntó.

López Obrador refirió que por primera vez los pueblos originarios van a manejar un distrito de riego, con una inversión total de 12 mil millones de pesos.

Recordó que como parte de la ceremonia en la que pidió perdón al pueblo yaqui, también planteó un plan para el bienestar, el cual tiene que ver con atención médica, escuelas y universidades, todo a través de un nuevo acuerdo.

“Todo esto consultado, aprobado por los gobernadores yaquis, no se impone nada, todo lo que hemos avanzado ha sido con el acuerdo de ellos. Se han llevado a cabo más de 100 asambleas, todo se les presenta, ellos son los que autorizan.

“Y ayer pues nos reunimos para firmar nuevos acuerdos y fue un hecho histórico muy importante. Y le agradecemos al ingeniero Cárdenas que nos acompañó, y fueron también representantes de otras etnias y de otras culturas del país”, dijo.

avc