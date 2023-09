AMLO pide no usar caso Ayotzinapa contra Harfuch, éste libra filtro

En defensa de Omar García Harfuch, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el exjefe de la Policía de la Ciudad de México sí acudió a las reuniones públicas por el caso Ayotzinapa; sin embargo, esto no quiere decir que participó en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, aseguró.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario opinó que este tipo de señalamientos en contra de García Harfuch obedecen a temas politiqueros, ante la cercanía de las elecciones de junio del 2024.

“Cuando le preguntan a (Alejandro) Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes.

“Lo que pasa es que, como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores u otros futuros candidatos, y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos, con fines politiqueros”, subrayó.

López Obrador declaró que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión, si no hay pruebas. “Ellos podrían aclararlo, porque en esas reuniones fue cuando se decide fabricar los delitos y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo al asunto.

“De ahí surge de que a los muchachos los habían llevado al basurero de Cocula. Les urgía cerrar el caso; entonces, hay que ver si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos o algo por el estilo. Hasta ahora, en lo que yo he visto, no hay nada, más que la participación en esas reuniones”, insistió.

“¿Quieren tumbar a Harfuch?”, preguntó un reportero al jefe del Ejecutivo federal, quien respondió que no se iba a meter en esos asuntos. “Nada más es que, cuando se tiene autoridad moral, se puede hablar con libertad”.

Comentó que “un presidente que llega sin autoridad moral, sin autoridad política, es como una hoja seca, es un cero a la izquierda, y México no merece eso; México es un gran país, con un extraordinario pueblo”.

Consideró que debe quedar claro que su Gobierno realiza a fondo las investigaciones sobre los hechos lamentables de Iguala; tan es así, dijo, que el procurador Jesús Murillo Karam, quien se declaró responsable, está detenido.

Mientras que “Tomás Zerón está prófugo en Israel; claro, protegido aquí por miembros de Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están otorgando amparos; imagínense, cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura”, apuntó.

El Presidente pidió que se exhibiera en la conferencia el video donde aparece Zerón de Lucio dirigiendo las acciones de tortura contra un testigo, lo cual, agregó, “no sólo es un acto inhumano, ilegal, el torturar, sino que ayudó a que quienes sí estaban involucrados, como fueron torturados, obtuvieran su libertad”, enfatizó.

Declaró que actuó bien cuando dio la instrucción para la reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero y el presidente de la Corte en ese entonces, Arturo Zaldívar, porque recibió un informe de lo que había sucedido en la desaparición de los normalistas y se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes.

“Vamos a continuar con la investigación. Tengo el compromiso de que se aclaren las cosas, de saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014, quiénes fueron los responsables, y luego, por qué fabricaron delitos.

“¿Quién ordenó lo de la tortura?, ¿por qué el llamado pacto del silencio?, ¿por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión en la fiscalía?, ¿de dónde surgió este fiscal?, ¿quién lo nombró?, ¿cuáles son sus vínculos con el senador (Emilio) Álvarez Icaza?”, cuestionó el Presidente.

“No hay nada oculto”, reitera exfuncionario

Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reiteró que no tuvo nada que ver con el caso Ayotzinapa y afirmó que en las reuniones públicas en las que participó “no hay nada oculto”.

En breve entrevista concedida al terminar un encuentro con seguidores en la alcaldía Tláhuac, García Harfuch dijo: “El Presidente fue muy claro; las reuniones en que participamos fueron públicas y no hay nada oculto”.

Sobre el señalamiento que hiciera el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, respecto a que él participó en una reunión en la que se construyó la verdad histórica, García Harfuch afirmó que respeta las opiniones de terceros y enfatizó: “El licenciado Encinas lo dijo con mucha claridad, hizo público algo que ya había sido publicado en otras ocasiones”.

A través de un pronunciamiento, este miércoles García Harfuch se deslindó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sostuvo: “Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la verdad histórica”.

4T avanza en alianzas con partidos locales



En la disputa por los partidos locales en los estados donde se renovarán nueve gubernaturas, la Cuarta Transformación lleva ventaja en los acercamientos para buscar nuevos aliados, por lo menos en estados clave como Puebla y Veracruz, así como en Morelos y Chiapas.

De acuerdo con líderes locales consultados por La Razón, Morena tiene avances importantes en la concreción de alianzas en estados con padrones significativos, como Puebla, donde Fuerza por México, con registro oficial local, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se lo concedió, participará en la contienda por la gubernatura acompañando a Morena.

De acuerdo con Maiella Gómez Maldonado, líder de ese partido, la alianza con Morena en Puebla prácticamente está afinada y también confía en sumar a Nueva Alianza y al Partido Social Integración.

“Nosotros priorizamos a nuestros militantes, así lo hemos hecho en otras ocasiones; por esto, consultamos con la militancia si están de acuerdo en que seamos parte de esta alianza con Morena. Nosotros estamos apostando por obtener mejores resultados, que sea algo benéfico para el partido, para los militantes y, por supuesto, para los ciudadanos”, expuso.

Dijo que, en Veracruz, también se evalúa el esquema de alianza con Morena, por lo que se prevé que en breve se iniciarían los acercamientos con Eduardo “Tato” Vega, líder del partido en el estado.

De hecho, Gómez Maldonado mencionó que, principalmente, se están tomando en cuenta las características de cada estado para definir las alianzas.

La Razón publicó el martes pasado que, en la contienda por las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno que se renovarán en el 2024, los dos grandes bloques de partidos que ya están conformados —el Frente Amplio por México (FAM) y el de la 4T— entrarán en disputa por el apoyo de las fuerzas políticas con registro local, para asegurar el triunfo, y que éstas tienen un peso electoral que oscila entre el uno y el cinco por ciento de la votación.

“Cada estado tiene sus particularidades y, en este caso en Veracruz, también se respeta la voz de los militantes y de los líderes locales, porque es ahí donde nosotros tenemos que evaluar qué es lo más conveniente para el partido. En el caso de Veracruz, nosotros consideramos como algo positivo, sobre todo porque Morena Veracruz ya también nos hizo un guiño para favorecer la alianza”, dijo Gómez.

En Morelos, el diputado local Agustín Morelos Gutiérrez, de Nueva Alianza, dio por sentada la alianza con Morena, dado que él mismo se registró para contender por la candidatura bajo las siglas del guinda.

Estimó que entre los aliancistas hay varios como él que, aunque forman parte de Nueva Alianza, simpatizan o respaldan el proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideró que una coalición así se daría de manera natural.

Respecto a Chiapas, de acuerdo con Fuerza por México, existen avances fundamentales para concretar la alianza con Morena y los otros partidos locales, como Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas y Partido Popular Chiapaneco.

“Chiapas es otro estado donde la alianza se vería de forma natural, por lo que es factible que se concrete”, reconoció.

TEPJF urge a Morena que responda a Ebrard

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) requirió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la contestación al recurso que presentó el excanciller Marcelo Ebrard en contra del proceso interno para elegir al abanderado presidencial.

Luego de que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impugnó el proceso ante el partido y éste no emitió una resolución, recurrió a la Sala Superior del TEPJF, la cual aceptó el juicio para la protección de los derechos político-electorales de Ebrard.

El expediente, que quedó registrado como SUP-JDC-411/2023, fue turnado al magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, a quien le corresponderá elaborar el proyecto de resolución.

Tras el turno, el órgano electoral jurisdiccional realizó un requerimiento a Morena, que establece: “Con copia del escrito de cuenta y anexos, se requiere a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad, por conducto de quien la represente, proceda a realizar el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y remita las constancias atinentes para la resolución del medio de impugnación”.

El Tribunal fijó un plazo de cinco días para que el partido que encabeza Mario Delgado brinde una respuesta.

Los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen que se debe entregar el escrito original, mediante el cual se presenta el medio de impugnación, en este caso de Ebrard, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo, así como la copia del documento en que conste el acto o resolución.

El propio excanciller confirmó que el TEPJF ordenó al partido que responda al recurso de impugnación del proceso interno que ganó Claudia Sheinbaum.

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales, Ebrard subió el acuerdo turnado al magistrado Rodríguez, donde se notifica a Morena que dé cauce a la queja del exsecretario.

“Ordena el Tribunal Electoral a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena responder la impugnación que presentamos el 10 de septiembre”, escribió.

El excanciller pidió al TEPJF la protección de sus derechos político-electorales, ya que el pasado 10 de septiembre demandó, ante la Comisión de Honestidad partidista, la nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena, que hasta el momento no ha respondido sobre la procedencia o no de la demanda.

Por ello, enfatizó que Morena viola sus derechos, al no contestar, en los tiempos señalados por la Sala Superior del Tribunal, que en una resolución previa aprobó un resolutivo que establece que, en casos parecidos, debía hacerlo en un plazo máximo de cinco días.

A pesar del documento que se dio a conocer, el Tribunal Electoral aclaró que no ha emitido resolución sobre la demanda de impugnación que presentó Ebrard y precisó que dicho documento refiere únicamente el trámite de ley correspondiente, el cual consiste en publicitar el escrito de demanda y sus anexos durante el plazo de 72 horas.

También tenemos quejas contra él, revira Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no solo Marcelo Ebrard ha presentado recursos de impugnación en contra del partido; dijo que también los del guinda ya preparan recursos que están en revisión por Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

“Hay impugnaciones contra él que también se están revisando y analizando, como cualquier otra”, señaló, sin dar más detalles, luego de los comentarios del excanciller en el sentido de que el partido está retrasando la impugnación que presentó por irregularidades en el proceso interno para elegir coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, que ganó Claudia Sheinbaum.

Agregó que la Comisión está dentro de los tiempos para resolver la impugnación: “Ellos tienen un reglamento para resolver todos los asuntos. Hay tiempos que tienen que atender y no hay ninguna irregularidad, se está revisando de manera muy precisa esa impugnación y pues se va a resolver a su tiempo”.

Delgado aseguró que no hay irregularidades en la atención a la queja de Ebrard por los resultados que no lo favorecieron en la encuesta, por lo que aseguró que esto no pondrá en riesgo la unidad y el proceso.

“Lo que hemos visto en los recorridos con la doctora Sheinbaum es mucha unidad en torno a nuestro movimiento. Tenemos una militancia muy consciente de que estamos viviendo un proceso histórico, y necesitamos de la unidad de todos para garantizar que esto siga adelante, entonces no creo que ponga en riesgo en absoluto la unidad”, sostuvo.

En su oportunidad, Sheinbaum Pardo opinó sobre la advertencia de Ricardo Monreal, de una posible ruptura en el partido de no resolverse la impugnación de Ebrard, y dijo no coincidir con lo dicho por el senador con licencia, pues aseguró que la Comisión de Honestidad está en tiempo de atender el caso, y aseguró que mantendrán extendida la mano siempre para el excanciller.

“Siempre, en este caso es una decisión de él, no de nosotros, esa mano estará extendida siempre”, comentó

Morena Yucatán deja fuera a Ramírez Marín

El Consejo Estatal de Morena en Yucatán definió este jueves su lista de cuatro aspirantes que avanzarán a la siguiente etapa para designar a quien será su coordinador del Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación y, aun cuando entre ellos no figura Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador expriista logró colarse en la lista de finalistas para participar en la encuesta morenista, vía el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De la lista de Morena quedó fuera el senador Ramírez Marín, quien esta semana dejó la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado para unirse al PVEM.

De acuerdo con el coordinador de los senadores del Verde, Raúl Bolaños-Cacho Cué, su ahora compañero sí estará en la contienda para definir a quien, próximamente, será la o el candidato de la 4T a la gubernatura de Yucatán.

Entre quienes sí avanzaron en el proceso de Morena se encuentra Joaquín Díaz Mena, con 42 votos de respaldo en el Consejo Estatal, que lo ubicaron en la primera posición.

En segundo sitio quedó la diputada Rocío Natalí Barrera Puc, con 17; la senadora Verónica Camino Farjat, con 14, y la diputada estatal Jazmín Villanueva Moo, que recibió ocho votos.

Para este proceso, 27 personas se anotaron, con el fin de buscar la coordinación, de las cuales 10 son mujeres y 17 hombres.

Sin embargo, a pesar de que los morenistas de Yucatán rechazaron a Jorge Carlos Ramírez Marín para participar en la encuesta para definir al coordinador de Defensa de la 4T en esa entidad, el expriista sí entrará en este ejercicio.

De acuerdo con el coordinador de los senadores del Verde, el acuerdo con Morena es que “sean seis los contendientes en la encuesta: cuatro del partido oficial, uno del Verde y otro más del Partido del Trabajo, por lo que el senador Ramírez Marín sí participará en la encuesta yucateca”, dijo Bolaños-Cacho Cué.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, declaró el martes pasado que “habrá dos lugares: uno para el Partido Verde y otro para el PT, en caso de que existan nombres anotados de esas candidaturas, pero los primeros cuatro aspirantes elegidos serán de Morena, pero dando oportunidad a los aliados”.

La misma convocatoria emitida por Morena abre la posibilidad a que “la Comisión Nacional de Elecciones podrá, en todo momento, determinar la inclusión de perfiles en las encuestas”, adicionales a los cuatro que establece la base tercera del documento.

El propio Ramírez Marín anunció ayer que se registró al proceso interno de Morena, “porque era un requisito planteado en la convocatoria, mismo que ya quedó cubierto”.

Quien sí quedó fuera de la contienda es el senador Raúl Paz, quien en septiembre del 2022 renunció al PAN para pasarse al PVEM, con la esperanza de lograr la candidatura de su estado.

Los 51 consejeros convocados para la segunda sesión extraordinaria de Yucatán, celebrada ayer, definieron que los participantes definitivos del guinda son Rocío Natalí Barrera Puc, Verónica Camino Farjat, Joaquín Díaz Mena y Jazmín Villanueva Moo.

Tras el segundo día de sesión para definir a sus aspirantes a la candidatura, el Consejo de Morena en esa entidad hizo un llamado “a la unidad y a la organización, a no atacar a otros aspirantes y no caer en sectarismos”.