AMLO pide cerrar filas con próxima Presidenta

Al asegurar que no se le puede cargar toda la responsabilidad del accidente en la Línea 12 del Metro a Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a cerrar filas en torno a la virtual Presidenta electa y se lleve a cabo un proceso de reconciliación y unidad en el país.

El Presidente afirmó que en las elecciones fue una “bendición” que Sheinbaum ganara la Presidencia, y hay una frase, dijo, que aplica muy bien en estos casos: “La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, es Claudia”.

Por ello, confió en que “haya unidad para cerrar filas con la Presidenta, porque nosotros enfrentamos oposición, posiciones irracionales, porque dieron línea en el Congreso que no se aprobara ninguna iniciativa que enviáramos. Nada”.

Opinó que su jubilación de la política va a ayudar a este propósito de reconciliación nacional, ya que en su administración se tuvieron que realizar cambios que provocaron problemas con algunos sectores de la sociedad.

Manifestó que en su administración se impulsaron cambios, como el cobro de impuestos a los que no pagaban, y “ni modo que aplaudan eso”. Además, destacó que las reacciones de los opositores fueron irracionales, porque hasta se pusieron de acuerdo para no aprobar iniciativa alguna.

En conferencia de prensa, se pronunció a favor de que este tipo de oposición cambie su postura, pues no ayuda que se frenen todos los proyectos que se tienen planeados para el desarrollo del país.

Dijo que Sheinbaum “es excepcional” y se va a convertir en uno de los tres jefes de Estado más importantes del mundo, y aseguró que no se le puede cuestionar nada si se hace con argumentos.

“Estamos hablando que va a ser de las tres, no más, mejores gobernantes del mundo, porque lo tengo que decir así, puede parecer exagerado, pero con quién se compara, a ver, ahí se los dejo de tarea, con quién la comparan en América, con quién en Asia, en Europa (…) no estamos hablando de una gobernante más, estamos hablando de una gran dirigente”, remarcó el mandatario.

Insistió en que Sheinbaum es una mujer muy inteligente, por lo cual “¿qué le pueden cuestionar con objetividad, con argumentos? El accidente del Metro, bueno, si revisamos por qué se da, vamos a encontrar que ella no tiene toda la responsabilidad y mucho menos es culpable”.

López Obrador consideró necesario cuidar los ideales de la 4T y por eso reconoció a Sheinbaum por mantener vigente el compromiso de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Yo me voy contento después de lo que hicimos millones de mexicanos, porque eso hay que tenerlo muy presente, esto fue el triunfo de todo un pueblo, fue algo que se fue gestando desde hace mucho tiempo”, dijo.

Por otro lado, advirtió que después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre próximo, se prevé un clima de inestabilidad económica, por lo cual, dijo que se debe “blindar” la economía mexicana.

“Si tenemos una relación económica cercana, como sucede, somos socios comerciales, está muy integrada a la nuestra, entonces sí puede haber un factor de inestabilidad económica, financiera. Por eso hay que blindar la economía mexicana y no hay mejor forma que dejarles márgenes a quienes van a manejar la economía y la política económica hacia adelante”, afirmó.

Aseguró que dejará finanzas públicas sanas a la próxima presidenta de México, con el propósito de que tenga todo el poder en lo referente a la economía nacional.