En la mañanera, postura del Presidente

AMLO pide a Embajadora de Israel comprender que México es pacifista, no respalda guerras ni violencia AMLO pidió a la embajadora de Israel en México que comprenda la política exterior mexicana porque “nosotros no queremos la guerra, la violencia, somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano”