AMLO pide a la FGR informar sobre denuncias en contra de expresidentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se ha detenido ninguna denuncia, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar si existen o no investigaciones en contra de algún expresidente.

"Luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la fiscalía (General de la República FGR) y las puede dar a conocer la Fiscalía, yo creo que no debe tener objeciones, y también puede decir cuál es el número de denuncias, pero ya no es asunto del Ejecutivo", dijo el mandatario en Palacio Nacional.

Añadió que las investigaciones siguen su curso, pero argumentó que él sólo enjuiciaría a los expresidentes si el pueblo demanda que se actúe en su contra.

"Desde que tome posición, dije que no era mi fuerte la venganza y que sólo si el pueblo lo pedía se iba a investigar a expresidentes, así está en mi discurso, pero no íbamos a proteger a nadie. También dije que era partidario de iniciar una etapa nueva. Si la gente pedía que se enjuiciara a los expresidentes, íbamos a promover la democracia participativa, y saben qué pasó, los medios no difundieron la consulta, nadie hablo de eso, para que no se cumpliera con el número de votos y no fuese vinculatorio y que llevará a una investigación", reclamó el Presidente.

López Obrador indicó que una forma de acabar con la corrupción es evitar la repetición, por eso el compromiso de su administración de castigar a quienes incurren en actos ilícitos contra la administración pública o el erario.

