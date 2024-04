AMLO pide no involucrar a familiares en campañas electorales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que en las campañas electorales no se involucre a los familiares, luego del video viralizado en redes de Juan Pablo Sánchez, hijo de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien aparece en estado inconveniente agrediendo a unos guardias de seguridad de un bar de Polanco.

“Tenemos que estar informando y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre. Que no se metan con familiares. Que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos”, aseguró AMLO en conferencia.

AMLO dijo que por respeto no hablaría del caso del joven Sánchez Gálvez, a pesar de que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller tras defenderlo, expresó su solidaridad y respaldo porque son errores que se cometen y deberá aprender de ellos.

“No me meto en eso, soy respetuoso”, declaró sobre el video, mientras un reportero le cuestionó si respaldaba lo dicho por su esposa Beatriz. “No (ríe), ya es de dominio público (apoyo a Juan Pablo). En la casa somos respetuosos, la verdad, independientes, y cada quien”, bromeó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Jueves 4 de abril de 2024. https://t.co/tjEytqBlza — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 4, 2024

Más adelante, AMLO dijo que si sus propios familiares estuvieran involucrados en actos ilegales, deben ser castigados sin distingos.

“Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano, aquí lo planteo (en el libro ¡Gracias!), desde que llegué al Gobierno”, aseveró AMLO.

En ese sentido, criticó las falsedades y la guerra sucia en su contra como acusar que sus hijos vendieron balasto defectuoso para el Tren Maya. “Eso es una gran falsedad, eso es de malos de malolandia, eso es de Alazraki... o lo de Castañeda, guerra sucia, pero sucia”, agregó AMLO.

Asimismo AMLO fue cuestionado sobre la nueva grabación de una conversación telefónica que se difundió hace algunas horas, en la que se involucra a su hijo Gonzalo con Amílcar Olán en la explotación de una minera en Oaxaca.

“No, mi hijo no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Tratan de mancharnos, pero pues no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas. Si esas son pruebas, lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público, que se investigue claro, pero no existe absolutamente nada, nada, nada”, aseguró AMLO.

“Gonzalo es, no es por presumir, es como si comparáramos a una gente decente con Loret de Mola, es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción y Loret de Mola encarna la corrupción, así. Pero de todas maneras, si tuviesen pruebas, que presenten la denuncia a la fiscalía, ya lo hizo la señora (Xóchitl Gálvez) que no puedo mencionar y todo es por esta temporada”, sostuvo AMLO.

AMLO hizo un llamado a centrarse en argumentos sobre lo público, como economía, democracia y honestidad, señalando que lo más importante es el proyecto y la trayectoria de los candidatos, no involucrarse con sus familiares como él mismo pedía.

“Lo más importante es el proyecto, la trayectoria, de dónde viene, se ha luchado por el pueblo, sinceramente le tiene respeto y amor al pueblo”, concluyó AMLO.

