AMLO pide que se llegue a un acuerdo por huelga en Telmex

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo votos para que trabajadores y la empresa Teléfonos de México alcancen un acuerdo que ponga fin a la huelga iniciada ayer.

“Deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas que haya acuerdo que se concilie que si están así, que se corran que aporten los dos y yo lo deseo porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores y se tiene que conciliar, tengo mucha confianza porque Carlos Slim es una gente sensible sabe que son otros tiempos”, manifestó el Presidente.

Añadió que el ingeniero Carlos Slim, a pesar de que ya no se encuentra al frente de las empresas de Grupo Carso, está consciente de la situación que padecen los trabajadores en el país y reveló una anécdota que muestra su preocupación por la situación del empleo en México.

“Les voy a confesar algo, hace como tres años, más, me mandó una gráfica sobre los salarios, Slim, la evolución de los salarios en México, reconociendo cómo fueron perdiendo poder adquisitivo los salarios en México con relación a China, esa gráfica me la envió él, porque cuando empieza China a tener mucho crecimiento económico se manejaba que su ventaja comparativa con relación al mundo eran los bajos salarios que pagaban, pero eso fue al inicio y no fue el único factor que hizo que creciera la economía de China, pero al poco tiempo resulta que los salarios son más altos que en México, esto él me lo envió”, abundó López Obrador.

Además dijo que conoce bien a Francisco (Hernández) Juárez y es un hombre recto y responsable y el conflicto laborar puede solucionarse “hoy mismo, o si no mañana”.

lemm.