AMLO pide mantener lazos con el país vecino

Al refrendar su respaldo a Claudia Sheinbaum en su decisión de defender la soberanía de México ante las críticas de Donald Trump, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió mantener una política de buena vecindad con Estados Unidos, donde se diga “no a la confrontación, sí al diálogo; sí cooperación, sí acuerdos y respeto a nuestras soberanías”.

Luego de calificar como soberana la decisión de Joe Biden de renunciar a su candidatura por la reelección en la presidencia de Estados Unidos, exigió respeto al candidato Trump hacia los mexicanos y a los migrantes indocumentados que van a trabajar de manera honrada a esa nación, pero “se les acusa de mala fe” de que llevan la droga a ese país.

Resaltó que Sheinbaum cuenta con autoridad moral y política para la defensa de nuestro país, porque “un gobernante deshonesto, corrupto, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política y es susceptible a ser chantajeado; lo ningunean no sólo en México, sino en el extranjero”, dijo.

Respecto a si hubo confusión con las declaraciones de Trump, el pasado fin de semana, sobre el excanciller y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el titular del Ejecutivo federal dijo que le tiene mucha admiración a su excolaborador como servidor público.

“Tengo mucha admiración como servidor público a Marcelo y, si hubo una confusión, que se aclare y quede de manifiesto que nosotros los mexicanos, con Claudia Sheinbaum, vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con Estados Unidos, porque nos conviene no sólo a los gobiernos, sino fundamentalmente a los pueblos, a los estadunidenses y a los mexicanos. No confrontación, sí diálogo; sí cooperación, sí acuerdos; sí respeto a nuestras soberanías”, subrayó el mandatario mexicano.

Ante la decisión de Joe Biden de retirarse de la candidatura por el Partido Demócrata para buscar la reelección en la presidencia de Estados Unidos, López Obrador dijo que se trata de una decisión soberana, por lo que corresponderá a los demócratas decidir a su abanderado.

“Lo de Biden es una decisión soberana que corresponde a las autoridades, dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un buen gobernante, ha tenido muy buenos resultados, la economía en Estados Unidos está bien, supieron enfrentar con eficacia, eficiencia, con una buena estrategia, la dificultad que significó en lo económico la pandemia, la crisis que se originó en lo económico por la guerra entre Rusia y Ucrania”, apuntó.

Frente a los señalamientos de Trump, de que los migrantes ilegales introducen drogas a Estados Unidos, López Obrador calificó las expresiones de “mala fe”, con el objetivo de ganar votos con mentiras y engaños.

Sostuvo que “México no es un país que le envía droga, que llegan maleantes (a Estados Unidos). Han llegado a plantear que hay que cerrar la frontera, también eso es muy atractivo, sobre todo ahora que hay elecciones, pero cómo se va a cerrar la frontera; ¿saben cuánto soportaría la frontera cerrada? Ni un mes”, afirmó.

Sin referirse por su nombre a Trump, destacó que la relación entre ambas naciones es cada vez más estrecha, pues son los principales socios comerciales y es la frontera del mundo con más movimiento, con un millón de personas diarias, así como miles de toneladas de mercancías.

Recibe a 1ª generación de ingenieros ferroviarios

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, recibió a la primera generación de ingenieros ferroviarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes, dijo, podrán participar en el plan de la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum, de construir tres mil kilómetros de vías de tren de pasajeros hacia el norte del país.

“Imagínense lo que estamos logrando rescatar, lo que se estaba perdiendo que es tan importante, ahora que la Presidenta electa ya se pronunció y tiene un plan importantísimo porque se van a construir trenes de pasajeros hacia el norte.

“En todo el sexenio está proponiendo construir tres mil kilómetros de vías férreas, el doble de lo que nosotros hemos hecho, entonces las ingenieras e ingenieros ferroviarios van a tener la oportunidad de desarrollarse”, afirmó.

Ante los egresados de la carrera, el director del Politécnico, Arturo Reyes, así como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y jefes militares que participan en el Tren Maya, el mandatario señaló que el desarrollo de nuestro país se lo deben a los ingenieros y al IPN.

Explicó la dinámica de cada mañana, desde la reunión del gabinete de seguridad donde se recibe el parte de lo ocurrido en las últimas 24 horas, de todo lo que pasa en México en materia de seguridad y conjuntamente se toman decisiones.

Después de la entrega de certificados a los jóvenes del Politécnico se dio el tradicional “huelum, huelum”.

Layda Sansores aprovechó el escenario para despedirse de López Obrador, quien consideró que es el “más mejor Presidente” de México, y aunque tiene derecho a su retiro de la política, al final de su mandato, “nos dejas en la orfandad”, lo cual, sostuvo, “duele hondo”.