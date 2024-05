AMLO pide a TEPJF definir lineamientos para editar o 'bajar' las mañaneras

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que detalle los lineamientos que permitan editar las conferencias “mañaneras” cuando se hable de temas electorales, ya que, dijo, “queremos cumplir” con los ordenamientos.

AMLO informó que enviará, en breve, una carta a los magistrados del TEPJF para plantear dos propuestas sobre este tema: uno, que las conferencias se mantengan en los sitios oficiales durante 24 horas y después se “bajan” hasta la elección del 2 de junio.

Y la segunda, añadió, es que informen de manera rápida cuando consideren que se están infringiendo los procedimientos, las leyes, las normas, con el fin de “bajar” completa la conferencia al día siguiente o cuando llegue la notificación de hacerlo por parte del máximo tribunal electoral.

“El asunto es que vamos a enviar una carta el día de hoy, porque es imposible editarlas. ¿Cómo las editamos?, nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas, no es censura, ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión, es parte de la libertad y no las pueden prohibir”, explicó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Martes 7 de mayo de 2024. https://t.co/d5blDNvXhk — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 7, 2024

Durante el diálogo circular de este martes en Palacio Nacional, el mandatario dijo que siempre han cumplido con lo que ha determinado la autoridad electoral.

“El INE, los consejeros, resolvieron que había que editarlas y se acudió al tribunal y en este caso el tribunal sostuvo que sí, que había que editarlas. Entonces, le vamos a pedir hoy a los del Tribunal que nos ayuden a interpretar qué es lo que resolvieron, cómo editamos las conferencias, porque queremos cumplir, siempre hemos cumplido con sus resoluciones, nada más que nos digan cómo y les vamos a hacer algunas sugerencias”, agregó AMLO.

AMLO dio a conocer que recibió la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas, pero, explicó, no hay precisión de edición cuando se lleva a cabo en vivo estos eventos.

Destacó que el mismo Tribunal ya resolvió de que “no pueden censurarnos y tenemos que garantizar el derecho a la información. Vamos a esperar. Hoy la dictamos (la carta) para que se envíe en el transcurso del día de hoy y a ver qué nos responden en el Tribunal para cumplir con su recomendación, lo que ellos nos digan”, finalizó AMLO.

