AMLO planea promulgar reforma judicial el 15 de septiembre

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este jueves que planea publicar la reforma judicial el 15 de septiembre.

Será bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, que eso es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía