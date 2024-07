AMLO plantea usar fideicomisos del PJ para costear los 9.5 mmdp de elección de jueces

Ante la estimación del Instituto Nacional Electoral (INE) de que podría costar 9.5 mil millones de pesos la elección de jueces, magistrados y ministros, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso que para financiar ese proceso se utilicen los 20 mil millones de pesos que tienen de fideicomisos del Poder Judicial.

MÁS INFORMACIÓN Pase automático y rifa propone AMLO para elección de jueces

En respuesta a las declaraciones de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre el alto costo de elegir por voto popular a los miembros del PJ, AMLO recomendó que no se utilice como excusa o pretexto esa argumentación para no llevar a cabo el proceso.

“Le voy a dar el remedio y el trapito: que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza, y que ellos ayuden”, señaló AMLO.

“Es una reforma para que mejore el Poder Judicial, tienen 20 mil millones de pesos guardados, claro que alcanza, hasta con menos de la mitad, ahí está ese dinero, para que no usen eso de pretexto, ‘cuánto va a costar’, no. Esto no es un gasto, es una inversión, la justicia es algo prioritario”, enfatizó AMLO.

En la conferencia mañanera, AMLO resaltó lo que “se deja de cobrar por las transas en el Poder Judicial” como los 13 casos de grandes evasores de impuestos, los cuales no han resuelto los jueces y magistrados.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros que plantea la reforma al Poder Judicial implicaría un costo considerable y una serie de condiciones que no se han tomado en cuenta.

Comparó el costo del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros con el de unos comicios presidenciales, que en el periodo de 2023-2024 fue de 9.5 mil millones de pesos.

Dijo que aunque llevará tiempo el proceso de elección de los jueces, magistrados y ministros, esto se podría resolver en el primer trimestre del año próximo.

“Se puede convocar a elecciones ya para el año próximo, si no de todos, la mitad y ya se avanza, y eso va a ayudar mucho y no todo está podrido, hay jueces, hay magistrados, ministros y ministras que son incorruptibles, que son independientes que buscan impartir justicia. Entonces que participen como candidatas, como candidatos, que no se descalifique a nadie, pero que sea el pueblo el que decida”, agregó.

AMLO admitió no conocer bien en qué consiste la reforma que promueve su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden para el Poder Judicial, “pero seguramente es el que no haya abusos de autoridad y que en realidad se imparta justicia”.

Añadió: “Sí sería bueno, primero, ya lo estamos diciendo, haber en qué consiste la reforma en EU y por qué allá no hay tanto escándalo, por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR