AMLO ofrece firmar título y plaza en el gobierno a egresados de las Universidades del Bienestar

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que todos los estudiantes que egresen de las Universidades del Bienestar tendrán una plaza disponible en el gobierno para que ejerzan su profesión.

Durante la evaluación general de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” dijo que hasta el momento hay 145 escuelas, pero aclaró que se va a llegar hasta tener 200, aunque dijo que se procurará que sean de medicina debido al déficit que hay en el país de especialistas.

“Hay 145 escuelas y vamos a llegar a 200, pero las nuevas (55) que se procure que sean de medicina y de enfermería, porque nos faltan médicos en el país. Los que se reciban les voy a firmar su plaza en el gobierno. No me va a tocar mucho, van a egresar como 3 mil”, indicó.

Evaluación general de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, desde Armería, Colima https://t.co/m7vKz6ycx3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 6, 2022

El Ejecutivo dijo a la gente que debe aprovechar mientras se encuentran en la administración federal, pues mientras estén no habrá ningún tipo de problema ya que tienen presupuesto garantizado por no existir corrupción.

“Una de las reformas que logramos establecer es que los apoyos se deben entregar esté en esté en el gobierno, ya está elevado a rango constitucional, por ello no se puede reducir el presupuesto para adultos mayores y con discapacidad. Para quitarlo se necesita 66 por ciento de los votos”, dijo.

En un recuento de avances en materia de apoyos, el Ejecutivo señaló que seguirán impulsando todos los programas de Bienestar, atendiendo a los jóvenes. “En Armería hay 131 jóvenes en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y reciben un sueldo como aprendices para que no tomen el camino de las conductas negativos, no darles la espalda ya que antes se les discriminaban y se les llamaban ninis”, aseveró.

López Obrador mencionó que no permitirán que los jóvenes sean semilleros para la delincuencia, que no los enganchen, que no se los lleven y que tangan oportunidades para salir adelante.

En este sentido sostuvo que en el municipio de Armería hay 70 jóvenes con beca para nivel licenciatura, y los que estudian en el nivel bachillerato que son 720 tienen beca, quienes tienen a menores en escuelas de educación básica también. “No hay corrupción y por lo mismo el costo que es algo increíble porque si se hiciera con el sistema de antes, son contratos y terminan las obras costando mucho, a veces inconclusas, no se hacen bien”, agregó.

Señaló que obras como los Bancos del Bienestar o Escuelas del Bienestar se hacen con austeridad republicana y sin corrupción, por ello alcanzan.

LRL