AMLO: Si hubiera ganado Meade o Anaya, se opondrían a contratar médicos cubanos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los excandidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya, al señalar que si alguno de los dos hubiera llegado al cargo se opondrían a la contratación de médicos extranjeros para beneficio de la ciudadanía

“Siempre vamos a respetar el derecho a disentir, pero yo soy el Presidente elegido por el pueblo para llevar a cabo una transformación. Si hubiese ganado Meade o Anaya, pero más Anaya, estaría en la misma postura, rechazando que vengan médicos cubanos. Nosotros ganamos y venimos de un poder popular, pues queremos democracia y poder para el pueblo” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Durante la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar desde Manzanillo, en Colima, criticó a la oposición por negarse en todo momento a que se traigan especialistas de Cuba, pues aseguró que desde hace años se aplicó un modelo en el que querían privatizar los servicios de salud y educación, lo que ha generado déficit en médicos mexicanos.

En este tenor, destacó que México no tiene en la actualidad los médicos que necesita y menos los especialista s . “Vamos a seguir formando especialistas, pero mientras los tenemos estamos contratando de Cuba, ya que nos van a ayudar. No les gusta a los conservadores, pero es un asunto humanitario ya que ellos son individualistas y fanáticos, ya que no se dan cuenta que lo más importante es salvar vidas”, aseveró.

El Ejecutivo señaló que el modelo que querían imponer y que aplicaron 36 años fue el de la privatización de los servicios; esto es, que cuando un joven quería ingresar a estudiar lo rechazaban por no haber cupo y presupuesto en las universidades públicas, y si presentaban examen en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sólo entraban 500 de 5 mil.

Por esa razón, dijo que la salud en México es letra muerta, ya que no se ha logrado contar con medicamentos, tratamientos y estudios suficientes para toda la población de manera gratuita; por ello, la actual administración federal trabaja para que la población mexicana tenga todos los insumos, análisis, equipo y médicos suficientes.

“El método de trabajo es una especie de inventario para tener un diagnóstico de cómo están los centros de salud y hospitales, pues cuando ya hay conocimiento se actúa con la rehabilitación de las instalaciones que están en abandono. Antes se les hacía fácil robar al iniciar una obra, pero se quedaban inconclusas, por ello estamos terminando esas obras y comenzamos en estos tres estados” , explicó.

López Obrador mencionó los equipos deben estar en los hospitales, como mastógrafos; además, señaló que no deben faltar las medicinas, que haya abasto suficiente para “que sea al cien por ciento todo, no 90 por ciento”.

Por otra parte, adelantó que todos los empleados del sector salud serán basificados, con el objetivo de brindar seguridad laboral y terminar con los “lideres charros y sindicales”, que se aprovechan de la gente.

“Nada de aviadores, de esos que cobran sin trabajar, pero justicia total, plena para el pueblo. No se va a permitir que haya líderes sindicales charros saquen provecho y raja; ya saben, los caciques duran hasta que el pueblo quiere", destacó.

Desde el inicio de su Gobierno, el Presidente hizo un recorrido en 80 hospitales y constató que estaban muy mal los servicios, por eso actuó para sacar adelante el sistema de salud, pero llegó la pandemia y tuvieron que salvar vidas.

“Nos dedicamos a que no faltara lo básico, se contrataron médicos, equipos, medicamentos, 250 millones de dosis de vacunas, México es de los países con más vacunación a su pueblo, esto nos ayudó mucho a salvar vidas. Sigue afectando la pandemia, siguen los contagios, pero si se está vacunado se tiene protección”, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

A pesar de ello el mandatario federal hizo un llamado a la gente a no confiarse a pesar de que ellos contagios van a la baja.

CEHR