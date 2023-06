AMLO pone a Xóchitl Gálvez en el ojo público

El Presidente Andrés Manuel López Obrador colocó en el ojo público a la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien busca participar en la contienda presidencial, a quien caracterizó como representante de la oposición que tiene “mucha fuerza” y “jale” con los “fifís” y con la oligarquía.

Dijo que la legisladora fue asesorada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, una organización de abogados que litiga en contra de las obras y las políticas del Ejecutivo, para obtener un amparo con el objeto de que le dieran derecho de réplica en la conferencia mañanera.

“Ese despacho de abogados ya lo hemos padecido. No sé si tiene que ver el ministro Arturo Zaldívar, no sé, no tengo conocimiento”, expresó.

“Entonces, lo último que supe, alguien me comentó que este grupo asesoró en el amparo que presentó la señora Xóchitl, que quería venir a hacer campaña aquí, ¿se acuerdan? Que ya sería el colmo que viniera aquí a promoverse, pero quienes le ayudaron en la elaboración del amparo y en las gestiones, los trámites, las influencias, pues fue ese grupo. Eso es lo último que sé de ellos. Por eso esta señora tiene mucha fuerza en los de arriba”, expuso.

Ante el cuestionamiento de un reportero respecto a si se trata de la representación de la oligarquía en el país, el titular del Ejecutivo federal subrayó que sí es la oligarquía, que tiene muchísimo “jale” con los “fifís” y también con los que denominó como “aspirantes a fifís”.

Esta señora (Xóchitl Gálvez) tiene mucha fuerza en los de arriba. En la oligarquía, sí, tiene muchísimo jale, pero con los fifís o con los aspirantes a fifís

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador expresó que, aunque los de la oposición se enojen, porque utiliza la expresión de los “fifís”, en los hechos representan a una minoría en el país.

“Se enojan cuando digo ‘fifí’, pero los ‘fifís’ son muy pocos, es una minoría. Por ejemplo, ¿quién era ‘fifí’ en la época de la oposición al presidente Madero, que hicieron una especie de carnaval cuando detuvieron a Gustavo A. Madero y lo mataron de manera atroz, lo asesinaron, y luego, cuando detuvieron al presidente Madero? Pues los de su clase, los Creel. Hay la lista de quiénes participaron, puro junior, ‘fifís’. Quemaron la casa de la familia Madero aquí en la ciudad, antes del golpe”, remarcó.

En ese sentido, López Obrador señaló que Santiago Creel, quien también busca la candidatura presidencial por la oposición, puede sentirse “fifí” por su familia que, dijo, proviene del abolengo oligárquico de la época del porfiriato, pero insistió en que no se deben ofender porque se refiera a ellos con esta expresión.

“Creel puede sentirse ‘fifí’, por su familia, por su abolengo oligárquico del porfiriato. Los Creel estuvieron siempre en la política en la época de Porfirio Díaz. Enrique Creel fue gobernador de Chihuahua, fue secretario de lo que ahora es Relaciones Exteriores en el tiempo de Porfirio Díaz.

“Su suegro de Enrique Creel era Luis Terrazas; acuérdense lo que se decía: ‘Terrazas no es de Chihuahua, Chihuahua es de Terrazas’. Entonces, ese sí, pero hay otros que: primo hermano, ¿y tú por qué? ¿De dónde me vas a salir ‘fifí’? Pero se sienten ‘fifí’ ofendidos. No, no, no, son otras cosas”, manifestó.

Un día después de que la senadora panista Lilly Téllez declinó a participar en la selección de candidata o candidato de la oposición, la figura de Xóchitl Gálvez fue también exaltada por el expresidente Vicente Fox y por el exdirigente panista Germán Martínez.

En sus redes sociales, Fox Quesada colocó ayer, durante todo el día, mensajes de apoyo a la senadora. En uno de los últimos llamó a “todas y todas a cuidar a Xochitl!!”.

Y durante su participación en un programa de Radio Fórmula, el senador independiente Germán Martínez hizo una petición a Téllez: “Pronúnciate por Xóchitl para que ya se acabe todo este enredijo”.