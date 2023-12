AMLO presentará iniciativa para 'desmontar' al Inai, IFT, CRE y Cofece

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes de dejar el gobierno en septiembre del próximo año mandará una iniciativa al Congreso para “desmontar” todos los organismos autónomos como el Inai, IFT, Cofece y Comisión Reguladora de Energía, entre otros porque no quiere ser cómplice de “algo que está mal”.

“Otra iniciativa que voy a enviar para desmontar todo ese aparato que crearon para tener el control de todas las decisiones, que el instituto de la transparencia, de las telecomunicaciones, de la competencia, que la CRE, que no sé cuánto (…) Sí hace falta hacer todo este ajuste y sí voy a dejar la iniciativa, si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice”, dijo AMLO.

AMLO insistió en llevar a cabo dicha reforma administrativa para desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías.

“Cada vez que se quiere defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto de la competencia a defender a los particulares, si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, del pueblo, no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia”, subrayó.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano recordó la reciente investigación donde se revelaron los pagos extraordinarios de excomisionados del Inai en “table dance”, bares y restaurantes a cargo de la hacienda pública.

“Ya ven cómo presumen algunos que tienen la tarjeta famosa, American Express, de esas son las que usan los funcionarios de la transparencia para ir a los bares, American Express, no Banorte ni la tarjeta del banco del Bienestar, American Express.

“Y ahí están, no renuncian, ¿cómo van a renunciar? si además de la American Express para ir a los bares, ganan como 250 mil y 300 mil pesos, no hacen nada, no trabajan ni los sábados ni domingos, qué van a tener 40 horas, 20”, criticó AMLO.

López Obrador señaló que todo ello le cuesta al pueblo, ya que durante décadas, siglos, hubo manipulación de que el presupuesto era dinero del gobierno y no es así, “es del pueblo, nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo”, finalizó.

