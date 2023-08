AMLO presume apoyo del SNTE a libros de texto gratuitos

Tras asegurar que continuarán los diálogos circulares para analizar los libros de texto gratuitos para demostrar las mentiras de los “cretinos” conservadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que cuenta con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional , AMLO presentó el escrito del magisterio nacional donde los maestros expresaron su respaldo a los nuevos libros de texto, y rechazó cualquier intento de destruirlos como plantearon algunos opositores.

Documento. Foto: Especial.

“Lo informo porque no se sabe, les pregunto a los que me están escuchando o viendo si se enteraron y estoy seguro que el 99% de los mexicanos no se enteró. Si Javier Alatorre y todos los que nos gritan como pregoneros que nos van a vacunar con el virus del comunismo”, dijo AMLO.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 9 de agosto de 2023. https://t.co/06ZbHHNOjt — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 9, 2023

SNTE: Libros, herramienta fundamental de justicia social

De acuerdo con el manifiesto del SNTE, los libros son una herramienta fundamental de justicia social, que fortalecen la gratuidad, equidad y obligatoriedad educativas, que afianzan el derecho humano a la educación.

El primer mandatario insistió en sus críticas a quienes están en contra de los libros de texto de la SEP, principalmente los conservadores que “son capaces de calumniar, de mentir, todo en función de sus intereses, sus privilegios, y también por su ideología conservadora, clasista, racista”.

Por lo anterior, AMLO abundó, “es muy bueno el debate y toda esta semana por la tarde se va a seguir informando sobre los libros y la próxima semana también. Van a estar matemáticos, científicos que elaboraron los contenidos de los libros para explicar, para desmentir que no hay matemáticas”.

AMLO planteó que se haga una revisión sobre las referencias al comunismo. “Ayer me decía una persona que había escuchado que en el libro de tercero y cuarto de primaria se hablaba de cuestiones sexuales. Vamos a revisarlo todo, nada más para que vean como son de falsarios estos corruptos, todo en su afán de regresar por sus fueros para seguir robando”, puntualizó.

fgr