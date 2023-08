Errores no suman más de 20: Arriaga; los compara con los 117 de Chuayffet

El director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, reconoció que los nuevos libros de texto gratuitos contienen 20 errores, a los que optó por llamar “áreas de oportunidad” y cuya responsabilidad se atribuyó.

Esta puntualización fue expuesta durante la conferencia vespertina encabezada por la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, la primera de varias contempladas para explicar todo lo relacionado con los libros de texto de educación básica.

Marx Arriaga dijo: “Yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad como buen maestro que soy; sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto. Si quieren ponemos de evidencia la fe de erratas del periodo de Chuayffet, cuando se encontraron 117 errores, que también sabemos que estaba manipulado eso”.

El funcionario precisó que en las 20 mil 576 páginas que componen los libros sólo hay 20 errores identificados, que representan el 0.09 por ciento del total, lo cual, destacó, es menor al 1.61 por ciento que representaron los 117 de otro sexenio.

“Sí hay áreas de oportunidad, sí se encuentran más de 20 ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general (él), no fueron los editores ni los autores, ellos hicieron un gran trabajo”, dijo.

Al exponer el número de integrantes del magisterio que aportaron ideas en la elaboración del material educativo, la lámina en la que se expuso que éstas fueron de un millón 35 mil 121, tenía mal escrita la cifra, pues decía 1, 035, 0121, con un cero adicional.

Ante las críticas manifestadas en los últimos días, Arriaga Navarro argumentó que el nuevo proyecto no fue “un capricho de los políticos que estamos aquí sentados”, sino producto de una reforma que las y los legisladores aprobaron y que el magisterio también demandó renovar.

La titular de la SEP (centro), junto con expertos que participaron en los contenidos de los libros, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Maestras, maestros, lo logramos, hoy es un día festivo”, expresó el director, quien luego se refirió a la muerte de un profesor en medio de una asamblea celebrada en febrero del año pasado sobre el proyecto educativo, y quien, aseguró Marx, en sus últimas palabras pidió que los nuevos planes de estudio fueran una “fiesta pedagógica”.

Detalló que en la elaboración de éstos participaron mil 998 maestros, de los cuales 416 lograron ubicar sus proyectos en las páginas de los mismos y que conllevaron 925 revisiones.

Explicó que “La familia”, que compone los libros de primaria, se integra por 33 ejemplares diferentes en los que, como este medio lo dio a conocer desde enero, ya no hay materias, sino la convivencia de cuatro campos formativos: Saberes y pensamientos científico; Ética, naturaleza y sociedades; De lo humano a lo comunitario, y Lenguajes, en los que convergen todas las disciplinas.

Entre otros detalles para asegurar que el proceso fue consultado con familias, maestros y especialistas, el funcionario apuntó que dentro de los grupos de trabajo participaron todas las entidades sin que ningún estado quedara marginado, “ni siquiera Guanajuato ni siquiera Chihuahua”, comentó.

“Nos dimos a la tarea de hacer leer a México, lo hemos intentado hacer por largos cinco años… y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamias sobre los libros de texto, porque han sido nuestros mejores promotores”, declaró durante la conferencia en Palacio Nacional.

Por su parte, Leticia Ramírez explicó la forma ya conocida en la que se distribuye el nuevo modelo educativo.

En cuanto al proceso judicial que enfrenta la distribución de los materiales, Ramírez Amaya aseguró que el 28 de agosto “iniciará un ciclo escolar con libros de texto” y aseveró que antes de que éste arranque, serán publicados los programas de estudio.

“Como lo dijo el señor Presidente, esperemos un poco... hay muchas coincidencias en cuanto a lo que necesitamos para el siguiente ciclo escolar y todos coincidimos en que el próximo 28 de agosto empezarán las clases con libros de texto”, dijo.

Cuestionada sobre las inquietudes manifestadas por docentes que aún no comprenden el nuevo modelo de enseñanza, dijo que los maestros deberán apoyarse entre sí como comunidad.

La funcionaria también dio a conocer que todos los libros de primaria ya se encuentran disponibles en el sitio web de la Conaliteg.

Colima obedece orden judicial y pausa entregas



El titular de la Secretaría de Educación de Colima, Adolfo Núñez, anunció que los nuevos libros de texto gratuitos no serán distribuidos en la entidad, en acato a la orden judicial que frenó su repartición, pues dijo que “no estamos para violentar la ley”.

El funcionario estatal recordó que la Unión Nacional de Padres de Familia se amparó para detener los nuevos libros y que este juicio sigue pendiente para su resolución definitiva.

“Al día nos ha estado informando la secretaria… No estamos para violentar la ley, estamos para cumplirla y hacerla cumplir y en esa parte hay un dictamen”, declaró.

El secretario precisó que ahora se mantienen a la espera de una resolución y mientras ésta llega, se guardarán los libros.

El titular de la Secretaría de Educación de Colima, Adolfo Núñez. Foto: Especial

“Tenemos habilitados almacenes para recibirlos en las capitales, están resguardados prácticamente a la espera. En este momento tenemos casi completo el nivel de primaria, un grupo de telesecundaria y estamos a la espera los de secundaria… Estamos a la espera de lo que nuestro cuerpo jurídico determine lo conducente y a partir de ahí poder arrancar con el proceso de la distribución a las manos de los maestros”, declaró.

De esta forma, la entidad dirigida por Indira Vizcaíno se convierte en la primera de las 22 gobernadas por Morena en anunciar el freno a la voluntad manifestada por la SEP para que los libros sean entregados.

Apenas este lunes, la mandataria morenista daba a conocer con entusiasmo la llegada de los primeros paquetes de los libros a la entidad.

Con lo anunciado por el secretario de Educación, esta entidad se suma a los cuatro de oposición —Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Coahuila—, que determinaron no entregar los nuevos libros hasta que la jueza tercera de distrito resuelva el asunto.

Debate de libros prende ánimos en Permanente



Con letreros de #ConlosNiñosNo colocados por el PAN y reclamos de la mayoría legislativa por el supuesto uso político de las infancias, en la sesión de la Comisión Permanente se armó un intenso debate por el contenido de los nuevos libros de texto.

El PAN advirtió al Gobierno de Andrés Manuel López que no permitirá que se lastime a una generación completa de niños mexicanos con los nuevos libros de texto.

Desde la tribuna del Senado de la República, durante el debate para ratificar a Martha Susana Peón Sánchez como embajadora en Honduras, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, Kenia López Rabadán, aseveró que es “una vergüenza” que se tenga que litigar “la violencia” del Ejecutivo federal hacia los menores.

Enfatizó que “no es posible que los libros que quiere distribuir el Gobierno de Morena lastimen en tanto a la infancia”, porque son “libros ideologizados”.

“No es posible que hayan ocupado sus 30 millones de votos para esta basura de libros, estos libros son libros tóxicos, le hacen daño a los niños, son libros chafas hechos por personas chafas que quieren generar una niñez que no produzca, que no sea independiente.

“Que dependa lastimosamente de un gobierno, pero no se los vamos a permitir.

“No permitiremos que se metan con los niños, que lastimen una generación completa, que dañen a México, que con el abuso, la soberbia y la ignorancia que los caracteriza, esos libros se distribuyan”, manifestó Kenia López Rabadán.

Legisladores exhibieron letreros con la leyenda #ConlosNiñosNo, ayer, en sesión. Foto: Especial

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, criticó los errores y las noticias falsas que incluyen los actuales materiales educativos, pero también la “hipocresía” de algunos políticos de oposición, porque, dijo, anteriormente también se introdujeron materiales para favorecer a otros actores políticos.

“Hay que corregirlos y revisarlos, pero no hay que hacer a los niños motín político de los grupos de interés”, manifestó.

En respuesta, el diputado de Morena, Alejandro Robles, criticó lo que calificó como la “intolerancia de la derecha” al hacer uso de las infancias y dijo que en la oposición son tan “cochinos”, que hasta entre ellos se roban las firmas, como denunció Jorge Luis Preciado, quien renunció al PAN el pasado lunes.

Al respecto, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, aseveró que él no se mete con el contenido de los libros de texto, pero recomendó a los miembros de Morena leer a Marx, porque les señaló: “La historia cuando no es tragedia es farsa, la 4T se ha convertido en una farsa”.

A su vez, el senador del PRI, Mario Zamora, recordó que su bancada ya presentó dos puntos de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) explique por qué reservó la información sobre los libros de texto y para que su titular, Leticia Ramírez, comparezca ante el Congreso, aunque recordó que los funcionarios de la 4T no suelen asistir a rendir cuentas.

Al respecto, el diputado federal del PT, Reginaldo Sandoval, aseveró que pese a las críticas que han recibido los nuevos materiales, su objetivo es desaparecer toda raíz de lo neoliberal que echó raíces en el rubro educativo.

“Una educación individualista, excluyente y depredadora que fomentó la destrucción del tejido social”, dijo.

“Gobernadores actúan de forma sectaria”, señalan

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los gobernadores de oposición de actuar de manera “sectaria y politiquera”, al anunciar que no distribuirán los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 en los estados de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Coahuila.

Tras asegurar que le asiste la facultad al Poder Ejecutivo Federal la distribución de los libros de texto, el primer mandatario calificó como absurdo y grotesco los señalamientos de sus opositores de que se busca inyectar el comunismo a los estudiantes de educación básica del país.

“Es una campaña difamatoria del conservadurismo, sin sustento, hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo (...) es grotesco, es un absurdo, no sólo no tiene sustento, sino es un pronunciamiento extremista”, sostuvo.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el tabasqueño agregó que “los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera”.

En ese contexto, refirió que se tiene que esperar al inicio de la distribución y la entrega de los libros de texto a las escuelas del país de preescolar, primaria y secundaria, ante el amago de algunos mandatarios de no hacerlo en sus entidades.

Recordó que a partir de ayer de las 17:00 a las 19:00 horas, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, junto con expertos, académicos y pedagogos que participaron en los contenidos de los libros, van a revisarlos junto con los medios de comunicación. “Vamos a informar y va a decidir la gente, el pueblo”, declaró.

El mandatario criticó que “algunos estados se manifestaron en contra (de los libros), casi son los mismos y las mismas organizaciones de derecha”.

Partidos acatan decisión de góbers sobre reparto



Los dirigentes nacionales del PRI y PRD aseguraron que respetarán la decisión que los gobernadores de oposición tomen sobre si distribuyen o no los nuevos libros de texto gratuitos, pero pidieron tomar en cuenta las críticas hacia los mismos.

En contraste, el líder del PAN evitó opinar expresamente sobre las diferentes posturas que han asumido los mandatarios ajenos a la 4T, y reiteró su exigencia de que los libros de texto sean desechados.

Consultado sobre el respaldo que manifestó el gobernador de Durango a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el priista Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que la postura de su partido no cambia y se mantienen en contra, “pero las posturas de los mandatarios estatales no serán controvertidas”.

“Somos respetuosos de las decisiones que tomen en cada una de las entidades federativas, con base en la responsabilidad legal y constitucional que tienen, pero nuestra postura será que no estamos de acuerdo en ello”, declaró.

En el mismo sentido se expresó el líder del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien dijo que las dirigencias de Va por México no han dado instrucción alguna a los gobiernos que representan.

“No hemos dado ninguna línea formal a nuestros gobiernos estatales, aun surgiendo de la coalición están en libertad de tomar sus propias decisiones”, dijo.

“El de Guanajuato, que había dicho que no los iba a distribuir, ha dicho que siempre sí los va a distribuir con algunos acompañamientos de otros textos; otro que no había dicho nada, como el gobernador de Coahuila, ayer salió a decir que no los va a distribuir, entonces en realidad todos los liderazgos que tienen funciones de gobierno están en libertad”, declaró.

No obstante, exhortó a los mandatarios a que actúen conforme al tono de las críticas y señalamientos que han hecho los partidos y las bancadas de Va por México desde la Cámara de Diputados.

Su homólogo del PAN, Marko Cortés, no se refirió a los gobernadores, pero insistió en que los nuevos libros no deben ser distribuidos porque los consideró “la peor regresión en materia educativa”.

“Los libros no deben ser repartidos, no porque lo diga yo, hay un mandato judicial, hay un amparo definitivo, porque no respetaron el proceso que incluye consultar a los padres de familia y no respetaron la pluralidad de visiones que deben tener, están adelantando a nuestros niños en la educación que deben tener en ciertas edades y se convierten en documentos de adoctrinamiento de López Obrador”, insistió.

Aunque evadió pronunciarse sobre las decisiones de los gobernadores, resaltó que ya son varios los que se han manifestado por acatar el fallo judicial que frenó la distribución y destacó que incluso la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, promovió una controversia constitucional.

“Ya sabemos que López Obrador no respeta la Constitución, la ley, no respeta los amparos y, por lo tanto, seguramente los va a repartir en donde puedan. Aquí, entonces el llamado es a los maestros, a los padres de familia, para que no usen esos libros, retiren esos libros”, comentó.