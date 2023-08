Sheinbaum presume que sigue arriba en las preferencias

De cara a la realización de la encuesta para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum aseguró que se mantiene arriba en las preferencias para darle continuidad al proyecto de la 4T.

Durante las asambleas informativas que realizó en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, subrayó que es fundamental darle continuidad a la transformación que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Dijo que la decisión final la tendrá el pueblo y aseguró que será una mujer la que se encargará de coordinar los esfuerzos de continuidad en el país.

“Estamos por definir quién va a coordinar los esfuerzos de transformación en nuestro México, estamos por decidir, ya muy pronto, en muy pocas semanas, quién va a ser la coordinadora nacional de defensa de la transformación, se va a decidir a través de una encuesta que se va a llevar a cabo hacia finales de agosto, principios de septiembre y el 6 de septiembre.

“El pueblo de México nos ha colocado en el primer lugar de las encuestas, claro que aquí hay unidad, el pueblo de México nos ha demostrado que la unidad hace la fuerza y por supuesto que en nuestro movimiento va a haber unidad”, afirmó.

La exjefa de Gobierno capitalina subrayó la necesidad de evitar que regrese la oposición al poder y mencionó que el sexenio de Felipe Calderón fue uno los periodos más violentos para el país.

Durante su asamblea en la alcaldía Gustavo A. Madero, Sheinbaum Pardo también se refirió a los gobiernos de Vicente Fox y Carlos Salinas, cuyas botargas estuvieron presentes para recibir los abucheos de los asistentes al evento.

‘’Nosotros nos comprometemos, ustedes nos conocen en la Gustavo A. Madero y en la Ciudad de México y saben que nosotros tenemos la convicción de Morena, nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México y que se oiga bien, porque nunca vamos a defraudar al pueblo de México, por eso queremos ponerle un segundo piso a la transformación, más educación, mejor salud, mayor infraestructura, mejor calidad de vida’’, aseguró.

La exfuncionaria reconoció en Atlacomulco el triunfo de Delfina Gómez, en el gobierno del Estado de México, que, dijo, refleja lo que sucede cuando el pueblo decide actuar.

“Hoy el Estado de México es un símbolo, pero ya no de la corrupción, del autoritarismo, hoy el Estado de México es un símbolo de esperanza, de dignidad, porque el pueblo mexiquense tomó una decisión histórica”, manifestó la exmandataria capitalina.

Finalmente aseguró que México está en su mejor momento en todos los ámbitos, una cuestión que sólo ha sido posible gracias a que la gobernabilidad de la 4T está basada en lo que el pueblo necesita.