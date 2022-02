AMLO: Sin problema que FGR investigue a mi hijo; el que nada debe, nada teme

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá “ningún problema” en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una carpeta de investigación contra su hijo, José Ramón López Beltrán.

Esto tras darse a conocer que la FGR podría comenzar la investigación sobre la casa de Houston, Texas, donde habitó López Beltrán y su esposa Carolyn Adams.

Cuestionado sobre si López Beltrán y su esposa podrían presentar denuncias por difamación, respondió que desconoce sobre el tema, pero recomendó que no las llevarán a cabo.

Si van a presentar denuncias que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa, que ellos sí lo desean que hagan lo propio. Yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense sí yo me pongo a denunciar en los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar