AMLO: Se responderá a ASF; si hay corrupción en Segalmex se castigará

El Presidente Andrés Manuel López indicó que se dará respuesta a cada una de las observaciones que realizó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre las instituciones de su gobierno, además recalcó que se trató de un informe “preliminar”.

“Se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la Auditoría (Superior) de la Federación se encontraron en la cuenta pública, así es siempre se audita todo y se empieza a aclarar”, expuso en conferencia de prensa.

Esto luego de que en la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectara probables daños al erario público por 49 mil 765 millones 790 mil 200 pesos.

“Lo de la Auditoría se va a responder y si hay delitos y hay corrupción se va a castigar a quien sea, no hay impunidad para nadie”, resaltó el Presidente en Palacio Nacional.

Sobre las observaciones que hizo el máximo órgano de fiscalización del país sobre Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), López Obrador reconoció que se han presentado denuncias penales desde hace más de seis meses.

“No precisamente por las observaciones de la cuenta pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaria de la Función Pública, ya se está actuando y se va a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar”, compartió AMLO.

Sin embargo, aclaró que si no se demuestra que se cometieron delitos no se puede juzgar a nadie antes de tiempo.

“Pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie, pero sí necesitamos presentar todos los elementos y ya se está haciendo una investigación de fondo en Segalmex”, aclaró.

“Vamos a procurar que no haya saqueos y que no se confunda a Segalmex con la Conasupo, que en su momento jugó un papel importante, en sus buenos tiempos y luego se corrompió”, comentó.

Cuestionado sobre si se debería “apretar más” en el combate a la corrupción al interior de su gobierno, respondió: “No hay problema. Para los conservadores pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados, por eso resistimos”, compartió al levantar un pañuelo.

López Obrador aseguró que en su gobierno no se permite la corrupción ni la asociación delictuosa, “porque si no tuviésemos autoridad moral no podríamos avanzar, bueno no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder ni a la delincuencia organizada”.

Sostuvo que de mantenerse la corrupción no hubiera podido mostrar resultados en delincuencia como se hizo este lunes, además resaltó que sobre el mismo tema de seguridad en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hará lo propio en los próximos días para demostrar que los delitos van a la baja.