FGR concluye necropsias de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó las necropsias de las 13 personas fallecidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que continúa con las diligencias periciales y ministeriales para esclarecer los hechos, entre ellas la revisión documental, trabajos de campo y la inspección del lugar del accidente, así como de las unidades ferroviarias involucradas.

La FGR detalló que se realizan entrevistas a integrantes de la tripulación del tren, sin precisar hasta el momento su situación jurídica. Las diligencias se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público Federal, con la participación de personal policial ministerial y peritos especializados, en estricto apego a los protocolos y a la cadena de custodia.

TE RECOMENDAMOS: Víctimas del Tren Interoceánico Velan y despiden a víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

#FGRInforma que avanza en las diligencias periciales y ministeriales luego de lo ocurrido en el @CIIT_mx. Ha concluido la práctica de las necropsias correspondientes, y se llevaron a cabo actuaciones con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible. Se labora con… pic.twitter.com/TYcwsEyaN8 — FGR México (@FGRMexico) December 30, 2025

Como parte de la investigación, la Fiscalía indicó que se analiza la caja negra del tren, conocida como pulser, con el objetivo de obtener información técnica que contribuya al esclarecimiento del descarrilamiento.

“Se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal, del personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias, además de realizar entrevistas a diversas personas de la tripulación, en estricto apego a los protocolos y procedimientos respectivos, respetando, en todos los casos, la cadena de custodia, destacando las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser”, detalló mediante un comunicado de prensa.

Asimismo, informó que mantiene coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender lo relacionado con la reparación integral del daño a las personas afectadas y a los familiares de las víctimas.

La dependencia explicó que, en la investigación participan también autoridades estatales y federales, entre ellas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina.

La FGR señaló que cuenta con la presencia de agentes del Ministerio Público Federal, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en diversas especialidades, como medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil, arquitectura, química y seguridad industrial forense.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL