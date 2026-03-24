Transfieren concesionar agua a 5 municipios de BC

El Gobierno fdederal entregó títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, Baja California, que llegaron a pagar más de 531 millones de pesos a un distrito de riego para poder tener acceso al agua.

El titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, expuso que con la puesta en marcha de los cambios a la Ley de Aguas Nacionales y Ley General de Agua se comenzó con el retiro de concesiones irregulares y, en este caso, se logró recuperar para entregar a la población.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el pago que ahora se realizará por el uso de agua, como lo hacen el resto de municipios en el país, será regresado por medio de obra pública.

La presidenta, ayer, en la entrega de títulos a BC vía remota. ı Foto: Especial

“Y se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua. Y vamos a cerrar el día de hoy entregando, por primera vez, esto es histórico, los derechos de explotación de agua a los municipios de Baja California. Tenían que pagarle a un distrito de riego —que ya prácticamente no sembraba nada— el agua; la ciudad de Tijuana, Mexicali. Entonces, el distrito de riego, que supuestamente tiene el agua, o más bien que tiene agua gratuita para sembrar, para la alimentación, ya sembraba poco, pero recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”, dijo.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agregó que la entrega de estas concesiones es una noticia histórica que deja atrás la incertidumbre y da entrada a una era de justicia hídrica para devolverle al pueblo de México lo que es suyo.

Deben empresas 12 mmdp por uso irregular de agua

› Por Yulia Bonilla

Derivado de usos irregulares en las concesiones de agua y prácticas fuera de las normas, se presume que empresas que cuentan con derechos para la utilización de este recurso suman un adeudo que ronda los 12 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, instó a las empresas a que se acerquen por cuenta propia para regularizarse o de lo contrario serán acreedoras a sanciones que incluyen el retiro de la concesión.

El Dato: Con la nueva legislación se han realizado más de siete mil 600 inspecciones y se ha incrementado la recaudación en tres mil 500 millones de pesos.

Al presentar un informe de cómo ha resultado la aplicación de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, exhibió los usos irregulares que se encontraron en títulos concedidos a particulares como empresas, pero también familias como la del exgobernador de Querétaro, Eduardo Calzada Rovirosa.

Señaló a la familia Calzada por concentrar 628 mil metros cúbicos por medio de cinco concesiones, donde una de ellas era e uso agrícola y pecuario, pero era utilizada para vender agua por medio de pipas.

Un integrante de esta familia es el diputado priista Mario Calzada, de quien se reprodujo un video del momento en el que subió a tribuna en el Congreso para posicionarse contra de la reforma y defender el uso del agua para la población.

“Conagua les da una concesión para uso agrícola. No pagan agua. ¡Ah! pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo, para jugar polo, mientras la gente de un lado no tiene agua”, criticó al respecto la Presidenta.

6 mil 300 mdp adicionales se prevé recaudar en 2026

Efraín Morales destacó que la aplicación de la ley cortó “de tajo” los privilegios, al recordar que esta ley eliminó las transmisiones de derechos de agua entre particulares, lo que llevó a identificar prácticas como el mercado negro de este recurso.

Durante la conferencia, fue mostrado también el caso de una refresquera, de la que se omitió el nombre, que cuenta con 18 títulos de concesión en los que no han sido pagados dos millones 800 mil metros cúbicos, lo cual se atribuye a dos supuestos: o no las utilizaba y sólo acaparaba, o sólo lo utiliza sin pagar.

También se evidenció a una embotelladora de agua que no contaba con medidores, tenía construcciones irregulares en zona federal y de tres títulos con los que contaba, sólo pagaba uno, además de realizar descargas sin autorización. Su adeudo inicial era de 43.88 millones de pesos, pero ya ha realizado pagos por 23.65 mdp.

Efraín Morales, titular de Conagua, ayer, en la mañanera. ı Foto: Especial

En este sentido, el director hizo un llamado a las empresas para que se acerquen a la Conagua para regularizarse o se les podrían aplicar sanciones que alcanzarían el retiro del título.

“Quisiera aprovechar para hacerle un llamado a las empresas a que se acerquen a la Comisión, quienes no tengan sus condiciones de concesión regulares, para que se pongan en orden. Es importante porque tenemos un adeudo presuntivo de casi 12 mil millones en empresas que, de no regularizarse, van a tener las sanciones correspondientes, incluso la cancelación de sus títulos”, dijo.