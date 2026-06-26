Sheinbaum hablará con Delcy Rodríguez para ampliar apoyo de México a Venezuela tras terremotos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (der.), conversará con su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez (izq.).

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá esta mañana una llamada telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a fin de valorar la ampliación del apoyo que necesite aquel país, ante los terremotos que sacudieron el territorio este miércoles y que han dejado más de un centenar de muertos y heridos.

“Quiero mostrarles unas láminas del apoyo que estamos dando a Venezuela el día de hoy a las 10:00 de la mañana. Terminando la Mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar”, dijo en su conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

Al arranque de su conferencia matutina, la mandataria federal recordó que el jueves se envió al agrupamiento ‘Yumare’, compuesto por 250 efectivos para realizar operaciones de búsqueda y rescate de personas en riesgo.

Este equipo es acompañado por 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como tres aeronaves de ala fija, para iniciar operaciones desde esta misma mañana.

🇲🇽🇻🇪 La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este viernes sostendrá una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.



Busca conocer de primera mano la situación tras los sismos y las necesidades del país.



Además, destacó que México ya envió 250… — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

“Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela, iniciaron la descarga. Son tres aviones, y hoy en la mañana, muy temprano, ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate”, dijo.

Con motivo del despliegue de las Fuerzas Armadas mexicanas en Venezuela, la presidenta comentó: “Siempre el Ejército y la Fuerza Aérea, de primera, ayudando al mundo”.

Sigue al alza número de muertos en Venezuela por terremotos; llegan equipos de emergencia

Mientras tanto, equipos de rescate internacionales y ayuda humanitaria comenzaron a llegar este viernes a Venezuela, donde el saldo por los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles ascendió a 589 muertos y dos mil 980 heridos, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Venezuela busca sobrevivientes tras devastador terremoto doble ı Foto: Especial

Las autoridades estiman además que cientos de personas permanecen atrapadas o desaparecidas bajo los escombros, mientras una plataforma habilitada por el Gobierno había recibido ya 50 mil reportes de personas no localizadas.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, considerados entre los más intensos registrados en la historia moderna de América Latina, impactaron una zona situada a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas durante un día festivo nacional.

Personas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado, en Venezuela. ı Foto: Reuters

La Guaira, ciudad costera cercana a la capital, resultó la zona más devastada. Al menos un centenar de edificios colapsaron, incluidos rascacielos, por lo que el Ejecutivo ordenó la militarización del estado y desplegó efectivos de las fuerzas armadas.

México envió 250 rescatistas, mientras que El Salvador, España, Colombia, Suiza y Alemania también movilizaron personal especializado y equipos de búsqueda. Estados Unidos anunció ayuda por 150 millones de dólares y flexibilizó temporalmente sus sanciones para facilitar la asistencia humanitaria.

La tragedia golpea a un país marcado por años de crisis económica y deterioro de infraestructura. La Organización Internacional para las Migraciones advirtió que hasta siete millones de personas podrían verse afectadas por el desastre.

Con información de Reuters.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am