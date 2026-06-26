Suman 589 muertos y 2 mil heridos por sismos en Venezuela

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela, dice que los muertos por sismos suben a 589, y hay casi 2,000 heridos.

Rodríguez hizo el anuncio rodeada de funcionarios de su gobierno y de oficiales militares, mientras daba la bienvenida a equipos de rescatistas que llegaban de todo el mundo.

El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles por la noche, agregó.

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En ciudades de todo el norte de Venezuela, los vecinos se ayudaban mutuamente a excavar entre los escombros para buscar a sus seres queridos. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

La Organización Internacional para las Migraciones dijo que hasta 6,76 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los sismos, unos 2 millones solo en Caracas. Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja Internacional para las Américas, afirmó que “la gente todavía está aterrorizada de volver a entrar a lo que eran sus hogares”.

Los heridos eran rescatados cubiertos de polvo y sangre, y entre ellos había niños. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates, incluido el de una mujer que quedó atrapada bajo una losa de cemento, con solo un pie descalzo asomando, antes de que los rescatistas la sacaran con vida. Sin embargo, al principio apenas se vieron equipos de búsqueda gubernamentales fuera de la capital, Caracas.

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, sufrió algunos de los daños y víctimas más graves. Allí se encuentra el principal aeropuerto del país, que fue cerrado debido a los daños, lo que complicó los esfuerzos de ayuda.

Venezolanos conmocionados por los sismosMuchos quedaron atónitos el jueves por la mañana al ver edificios reducidos a esqueletos, muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando la zona. Muchos edificios quedaron aplastados y en las calles se abrieron con grietas.

Las familias colocaron volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otros compartían listas manuscritas de nombres durante la búsqueda. Los venezolanos en el extranjero tenían problemas para comunicarse con sus familiares debido a la interrupción del servicio telefónico en el país.

En el centro de Caracas, cientos pasaron la noche apiñados en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos.

Este jueves 25 de junio de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR