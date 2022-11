AMLO promete que habrá basificación de todo el personal de salud en Guerrero.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que todo el personal de salud será basificado en Guerrero, al anunciar el programa IMSS-Bienestar.

Empezamos con la contratación de médicos especialistas, que no les espanten no se va a despedir a nadie al contrario se va a basificar a quienes no tienen permanencia en sus bases, es mi compromiso