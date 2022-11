Después de que Grupo México, uno de los principales inversores en la construcción del Tren Maya, presentara una demanda por el paso del proyecto del Tramo Cinco a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Presidente López Obrador aclaró que ya se está trabajando en una conciliación con aquel, es decir, en un nuevo acuerdo .

“Se está buscando un acuerdo; es un asunto de finiquito, de que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos. Ellos sostienen sus argumentos y nosotros tenemos los nuestros. Ya se aceptó que haya una tercería, que los ingenieros militares [de la Sedena] definan cuánto es lo que se les debe pagar por lo que hicieron”, comentó el Presidente López Obrador.

Sin embargo, el mandatario arremetió contra el origen de esta demanda, y acusó a Grupo México de presentar la misma aun cuando ambas partes ya habían acordado que la construcción del proyecto pasara a la Sedena, ante lo cual acudió a la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“No sé qué sucedió. Yo les pedí que se llegara a un acuerdo; me respondieron que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos de que los ingenieros militares elaboraran un dictamen. Y, de repente, me entero por el pasquín del Reforma que ya nos había demandado Grupo México ”, comentó el Presidente.

“Entonces fui con el secretario de Gobernación —porque él fue el que me dijo que aceptaban— y le dije: ‘no es como te dijeron, ¿no?’. Entonces él volvió a hablar y le dijeron que no, que sí aceptaban el acuerdo . Y en eso estamos”, concluyó.

Respeto a la construcción del Tramo Cinco del Tren Maya, el cual se reanudará una vez resuelta esta negociación, el Presidente López Obrador especificó que se decidió que la obra será elevada, para no afectar cenotes y ríos subterráneos .

En ese tramo, casi 70 por ciento es plataforma. […] Sólo 30 por ciento va a construirse o se está construyendo a ras de tierra con terraplén, para que la gente sepa que no se afecta en nada ríos subterráneos y cenotes. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

