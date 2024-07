AMLO propone a Biden y Trump firmar compromiso de regular las armas en EU

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de la República, planteó a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, suscribir un compromiso para regular la venta de armas de fuego en ese país, como “un acto de buena fe en busca de la unidad y la paz”.

Cuestionado sobre el atentado contra Donald Trump cometido el fin de semana en Pensilvania, que le provocó una herida en la oreja derecha, por el joven Thomas Matthew Crooks, de 20 años, AMLO reiteró que fue un hecho muy lamentable, que afortunadamente, dijo, no pasó a mayores.

“Yo creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos, sería un acto de buena fe en busca de la unidad y de la paz. Un primer paso”, declaró AMLO.

AMLO opinó que se deben atender otras causas que están presentes en EU, pues “esto es una crisis social y hay que enfrentarla, hay que ir al fondo, hay que regresar a la moral de los fundadores de esa gran nación. Yo creo que eso se fue perdiendo y hay una descomposición social y eso no se arregla solo con medidas coercitivas”, agregó.

AMLO reiteró que sería un buen mensaje de paz en esa nación, de cómo a pesar de las diferencias, porque eso es la democracia, añadió, se pueden enfrentar esas discrepancias por la vía pacífica sin violencia, pero “si creo que fue muy grave, muy grave lo que sucedió”.

AMLO mencionó que en su administración se han decomisado más de 50 mil armas, de las cuales 75 por ciento entra de contrabando desde los Estados Unidos, y un buen porcentaje por el lado del cruce fronterizo con Texas.

Sin embargo, AMLO remarcó, “no hay ningún control sobre las armas, si nosotros decomisamos 50 mil, imagínense cuántas entran”, expuso.

AMLO se congratuló de que Donald Trump saliera con vida del atentado en un mitin en la ciudad de Butler, en Pennsylvania, el sábado, con el cual mantiene una buena relación de amistad.

“No voy a olvidar que cuando me dio el COVID-19, en un ocasión me habló, me mandó un paquete de medicinas para que yo me atendiera, ya me estaba atendiendo y las entregué al Instituto de Nutrición. Ya él no estaba de presidente, pero tuvo esa gentileza. A pesar de toda esta desgracia celebramos que no haya pasado a mayores”, puntualizó AMLO.

