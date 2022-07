AMLO propone a Joe Biden 5 puntos para enfrentar la crisis provocada por la inflación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden un plan de cinco puntos para superar la crisis económica provocada por la inflación mundial.

En su segundo encuentro presencial en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente López Obrador planteó que se debe ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada de Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo.

“Es indispensable lo digo de manera respetuosa regularizar y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación”.

“Sé que sus adversarios los conservadores van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, no será posible resolver los problemas. Frente a la crisis la salida no esta en el conservadurismo sino en la transformación”.

AMLO propuso a su homólogo estadounidense Joe Biden eliminar o suspender de inmediato aranceles a productos y bienes que se comercializan entre ambos países.

También se pronunció por abrir la frontera a técnicos, profesionistas y trabajadores mexicanos.

“Ordenar el flujo migratorio, y permitir la llegada a Estados Unidos y obreros técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo para asegurar que no sé paralice la economía. por falta de mano de obra el propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted. Así mismo es indispensable, lo digo de manera, sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación”, pidió el mandatario.

Aun cuando el Tratado (de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC), ha avanzado en quitar aranceles, existen algunos otros que podrían suspenderse de inmediato y hacer lo mismo con medidas reglamentarias y trámites tediosos en comercio de alimentos y bienes”, propuso López Obrador.

El mandatario mexicano presentó cinco propuestas para enfrentar los principales desafíos de la relación bilateral, la migración, la cooperación para el desarrollo y el plan antiinflacionario conjunto.

Reconoció que sus propuestas provocarán que los adversarios de Biden “los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis La salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, hay que actuar con arrojo, transformar no mantener el status quo”, le recomendó a Biden.

El Presidente mexicano destacó que si bien es cierto que el T-MEC une e integra a las tres naciones todavía hay márgenes para intensificar la relación bilateral y puso como ejemplo las altas tasas de inflación, que tienen que ver con los desajustes de la economía mundial, por la pandemia y la guerra en Ucrania, “pero también, debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente”, manifestó López Obrador.

Le aclaró a Biden que desde que comenzó la crisis energética, México destinó 72% de su producción de petróleo crudo y combustibles de exportación a las refinerías de Estados Unidos, equivalente a unos 800 mil barriles diarios del combustible.

Gracias a los excedentes por la venta de crudo, se logró contener el precio de las gasolinas en nuestro país y se autorizó que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles de lado mexicano a menor precio, expuso López Obrador y comprometió el doble de inventarios para seguir ayudando a los consumidores del lado estadounidense.

El mandatario mexicano puso a disposición de Estados Unidos la red de gasoductos que corre a lo largo de la frontera con más de mil 400 kilómetros de tubería que permitiría transportar el energético a los estados Texas, Nuevo México, Arizona y California.