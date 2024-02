AMLO y ProPublica chocan por nota sobre narcoapoyos

En abierta confrontación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el reportaje de Tim Golden sobre el supuesto “narcoapoyo” a su campaña en 2006 “fue un pedido” de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) pero aquí “se toparon con pared”; mientras ProPública defendió al periodista estadounidense quien, anunció, no asistirá a la mañanera para responder preguntas respecto a su trabajo, “aunque Golden podría disfrutar del debate”.

El Ejecutivo federal aclaró que no presentará acciones legales en contra del dos veces ganador del premio Pulitzer, autor del reportaje que dio a conocer la presunta aportación de dos millones de dólares del Cártel de Sinaloa a la campaña del entonces candidato perredista a la primera magistratura, y tampoco enviará notas diplomáticas al Gobierno de Estados Unidos.

Acusó que ese medio no hace un periodismo independiente, pues “ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso y hablan de una asociación de estas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil que son apéndices de las agencias que reciben dinero del Gobierno”.

Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes. Aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos (…) y por eso se metieron en un problema porque yo no voy a dejar de denunciarlos

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Advirtió que “aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie, y por eso se metieron en un problema porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador, que estaba vinculado, cuando fue corresponsal, a Carlos Salinas”.

Durante la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, confirmó que Tim Golden declinó acudir a ese espacio para aclarar su trabajo en ProPublica: “Desapareció, se fue, y ahora que regresa les pidieron el reportaje, y no quieren decir quiénes fueron las fuentes y si calumnian, eso sí lo pueden hacer”.

Estimó que en lugar de una denuncia penal es mejor el debate abierto, pues ayuda más a que se transparente, porque tenían engañadas a muchas personas, e indicó que se exhibe más este tipo de periodismo en la conferencia mañanera que presentar una nota diplomática

“Cuando se publicaba un reportaje en medios, en especial de Estados Unidos, qué barbaridad, ponían a temblar a todo mundo pero ya no porque poco a poco se va descubriendo así como hay un Loret de Mola aquí, hay un Tim Golden, es lo mismo. En una de esas es hasta mejor Loret de Mola”, ironizó.

Leyó algunos fragmentos de la carta enviada por ProPublica a la Presidencia sobre los señalamientos que hizo en su contra luego del reportaje donde lo vinculan con un presunto financiamiento de dos millones de dólares a su campaña en 2006, cuando era candidato del PRD.

Tim no va a contestar preguntas en una conferencia de prensa de AMLO (…) Aunque podría disfrutar del debate, no aparecerá. Hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de AMLO antes de que se publicara el artículo

Stephen Engelberg

Editor en jefe de ProPública

“O sea la DEA les dijo no revelen sus fuentes, lo están confesando, pero luego de que aparece esto viene el mensaje como es que le dicen hashtag #NarcoPresidente tuvo 170 millones de vistas y más de la mitad supuestamente se dieron en Argentina, Colombia, hasta en Holanda. “¿Quién tiene un aparato de robots porque 170 millones, para un mensaje así? 170 millones de vistas y el doble de los que difundieron en México (…) Estamos hablando de las grandes ligas, del hampa de la política y del periodismo”, dijo.

Manifestó que lo acusaron de haber sostenido una llamada con Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, lo cual, si fuera verdad, debía renunciar, pero ese tipo de calumnias, “no dudo que estén metidos los del bloque conservador de México, Claudio X. González y otros más (…) Es una conspiración, es un acto de subversión pero no pasa nada”.

AMPLÍAN POLÉMICA. Stephen Engelberg, editor en jefe de ProPública, respondió a los señalamientos de López Obrador mediante un artículo difundido en este medio, donde aclaró algunas preguntas que lanzó hace unos días a Tim Golden, entre ellas “¿Quién pompó?” el reportaje.

“Tim Golden no va a contestar preguntas en una conferencia de prensa de AMLO (…) Aunque Golden podría disfrutar del debate, no aparecerá en el programa matutino. Hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López Obrador antes de que se publicara el artículo”, aseveró el periodista.

Explicó que “nos comunicamos con el portavoz principal del Presidente (Jesús Ramírez) más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”.

Refirió que ha solicitado una entrevista con AMLO sobre la historia y las preguntas que plantea, e indicó que “hablaríamos con él como lo haríamos con cualquier otro jefe de Estado, no para un episodio del segmento habitual de la mañanera que él llama ‘¿Quién es quién en las mentiras?’”.

En la editorial de este viernes, opinó que “es útil involucrar al Presidente en las preguntas legítimas que ha planteado sobre por qué estamos haciendo este informe y cómo lo hicimos”.

Engelberg acusó que “la táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas es tan vieja como la democracia misma. Pero el auge de los medios sociales ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas”.

Expresó que los adjetivos de “vil calumniador y mentiroso” lanzados por López Obrador a Golden, han sido personales y vituperables que afectaron al periodista como al medio.