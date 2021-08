AMLO pide a coordinadores de programas sociales trabajar por el pueblo y “no perder el piso”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el poder solo tiene sentido y virtud cuando se pone al servicio de los demás, ya que el poder sin pueblo es fantochería, egoísmo y politiquería, lo que no importa ni es trascendente.

Durante el evento Programas para el Bienestar en el municipio de Motozintla, Chiapas pidió a los coordinadores de los programas, trabajar con la gente y escucharlos siempre para que ni se burocraticen ni aburguesen.

“Lo que se hace en beneficio del pueblo si es importante, por ello les pido a los coordinadores seguir trabajando en las comunidades y pueblos, que no se burocraticen y se aburguesen, ni pierdan el piso, ya que es necesario seguir trabajando a ras de tierra, siempre con la gente y escuchándolos”, aseveró.

Programas para el Bienestar y Sembrando Vida, desde Motozintla, Chiapas. https://t.co/bXgFbSfc9o — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 28, 2021

El Jefe del Ejecutivo dijo que el objetivo de su Gobierno es cambiar de raíz la corrupción para que el pueblo reciba lo que por justicia le corresponde, además dijo que trabajan para que no se roben el presupuesto del Gobierno y que se distribuya con justicia, lo que significa darle más a quien tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales, ya que la justicia es ayudar siempre al más necesitado.

López Obrador advirtió que de llegar nuevamente al Gobierno los grupos conservadores, se terminarán los apoyos sociales, lo que perjudicaría a la sociedad mexicana.

Si regresa el conservadurismo y los corruptos, ya no habría ningún apoyo porque para ellos la pensión, sembrado vida, becas, atención médica y medicamentos, son populismo porque ellos tienen una concepción conservadora y porfirista, no le tienen amor al pueblo”, explicó. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Además añadió que los conservadores critican al pueblo de México y lo califican de pobre y flojo, mientras que su movimiento reconoce a la gente como pueblo bueno y trabajador. “Somos distintos, por ello tenemos que aprovechar el tiempo, que les cueste si regresan, que les cueste dar marcha atrás a lo que se siembre y establezca que va a ser muy difícil como van a dejar de entregar la pensión si ya está en la Constitución”, dijo.

El Presidente de México agregó que si no existieran los programas “no resistiríamos los embates del conservadurismo, nos tendrían boca a abajo y con el respaldo del pueblo no hacen lo que el viento a Juárez”, y añadió que no podrán derrotar al movimiento de transformación.

Finalmente sostuvo que los programas y obras como el Tren Maya, el aeropuerto, las obras del Istmo, rehabilitación de trenes, entre otros, se deben consolidar, y concluir la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, así como cubrir de internet al país.

