AMLO ante la CNTE

Nos comentan que todo empezó como un bloqueo al paso del Presidente, pero muy pronto se convirtió en un duelo de estrategias. Los maestros de la CNTE en Chiapas empezaron a dar pasos adelante en la presión, que siempre suele ser leída como un menoscabo a la autoridad, en este caso la presidencial. Todo estaba siendo transmitido para la TV y las benditas redes. La CNTE dio entonces otro paso y siguió su manual: pidió una mesa. Pero López Obrador dijo que no, que no aceptaba chantajes y con ademanes anunció que se quedaba en el lugar. Ninguna fuerza policiaca intervino, a pesar de la complejidad del caso. La Coordinadora ya no tuvo acciones en su repertorio y dio un paso atrás. Por cierto que el particular encontronazo se veía venir. La CNTE, que en el actual sexenio obtuvo la derogación de la “mal llamada” se ha apartado de decisiones clave de la 4T a últimas fechas. Por eso tampoco podía ser igual, nos señalan.

• Iguales en Campeche

Con la novedad de que tras el recuento voto por voto en Campeche, todo se perfila a que las cosas sigan igual, es decir, que el triunfo quede en manos de la candidata de Morena a la gubernatura, Layda Sansores, quien, por cierto, ya tiene una constancia de mayoría en su haber, expedida por el árbitro local. Si bien durante el recuento Movimiento Ciudadano y su candidato Eliseo Fernández apostaron a una estrategia efectista mostrando imágenes de votos presuntamente irregulares, para con ello aterrizar la narrativa de que la elección fue un “mugrero”, los ajustes al cómputo no alcanzarían a tener efectos determinantes. Como sea, también todo parece indicar que MC mantendrá su frontalidad hasta que los magistrados electorales formalicen los resultados del recuento.

• Lineamientos ante Congreso lento

Finalmente, los consejeros del INE aprobaron los lineamientos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato —que incluye entre otras medidas el que las firmas para solicitar dicha revocación se reúnan a través de una aplicación móvil—. Algo que se tenía previsto desde hacía tiempo, pero que a últimas fechas había generado suspicacias sobre todo de líderes y legisladores morenistas quienes, en términos coloquiales, suponían que el instituto les “comería el mandado” y propondría reglas que afectarían la idea que tienen de lo que debe ser la revocación. El problema de fondo, nos comentan, es que esa idea que pudieran tener sobre la revocación no la han convertido en ley desde hace más de 400 días. Por lo pronto, los legisladores ahora rechazaron el plazo perentorio que les impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sacar adelante la ley, que no es el único, pues ya lo pidió el Presidente.

• Respuesta rápida de la UNAM

También fue rápida, nos dicen, la respuesta de la Junta de Gobierno de la UNAM, que actualmente encabeza Javier Garcíadiego, para atender la petición que hizo el rector Enrique Graue, de remover al director del Instituto de Investigaciones Estéticas, Iván Ruiz García, quien fue denunciado la víspera por asegurar que “el feminicidio es un acto de amor”. La Junta se reunió ayer y decidió cesar al investigador quien, por su parte, difundió un escrito en el que ofrece una disculpa y asegura que fue imprudente e irreflexivo. “Me atormenta pensar que el movimiento feminista vea en mí un detractor de sus demandas que no son sólo legítimas sino fundamentales”. Es decir, una idea opuesta a lo expresado en la entrevista que dio a la radio universitaria sobre los asesinatos de mujeres al momento de hablar de un libro de su autoría en el que analiza la violencia. La remoción de Ruiz García fue una decisión tomada, por cierto, por unanimidad.

• Adán Augusto dice que no es el “tapado”

Así que el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se apuró a aclarar a quienes ya lo ven como una posible “corcholata”—nombre que reciben los presidenciales de la 4T— que no, que no se ve en esas cosas y, además, que no le gusta la lucha libre por aquello de que lo quieran denominar “tapado”. Aunque lo común es que el encargado de la política interna del país se ponga bajo el reflector sucesorio sólo por el hecho de ocupar esa cartera, el tabasqueño indicó en entrevistas que concedió ayer a medios como Telereportaje y Canal 6 que su objetivo principal es contribuir a la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Habló de la tarea de iniciar el diálogo con los actores políticos, en respuesta a la interrogante de si se reunirá, por ejemplo, con la agrupación de gobernadores que critican al gobierno, denominada Alianza Federalista, pero cuando le preguntaron que si tiene alguna aspiración comentó que la de cumplirle al 100 al Presidente. “Yo no tengo la aspiración de estar en la sucesión estoy enfocado en el trabajo al que me invitó”, dijo... y remarcó.

• Fondos de lavado a programas sociales

Una propuesta interesante hizo ayer el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, durante su participación en la plenaria de los senadores de Morena. ¿Cuál fue la propuesta? Que se legisle para que el dinero que se encuentra congelado o bloqueado por lavado de dinero sea transferido para utilizarse en, por ejemplo, programas sociales, educativos, de salud o de vivienda. Y es que, de acuerdo con sus datos, hasta el día de ayer había seis mil 500 millones de pesos y 339 mil dólares congelados, tras recordar que en el 2020 hubo un récord de bloqueos porque se intervinieron cuentas bancarias de cárteles. Abundó que en el caso del dinero congelado no reclamado ni por juicio de amparo ni por garantía de audiencia la suma llega a ser mayor a los mil millones de pesos.