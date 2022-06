AMLO: Quienes tienen tiro son el PAN y el PRI

PRI y PAN atraviesan una crisis que pone en evidencia la descomposición que sufre la coalición Va por México, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insinuó que en 2024 el “tiro” será entre esos dos partidos.

El presidente del PRI exigió al que está detrás de esta asociación, Claudio X. González que bajara la nota porque demuestra que, pues ya es un pleito ahí, como esto que decían ayer y que yo no sabía porque no había escuchado y, ahora sí que aquí ustedes me ilustraron, el “tiro”, hay “tiro”, sí, sí, pero ven en estas cosas, que están saliendo entonces, tenemos ya que seguir cambiando