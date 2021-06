AMLO: Quieren que Ebrard y Sheinbaum estén peleándose por caso Línea 12 del Metro

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que en la filtración de información al periódico New York Times sobre la Línea 12 del Metro exista "fuego amigo", y aseguró que sólo buscan que se estén peleando Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

No, no, no, eso es otro estribillo político de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso. Quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, porque están ellos, los conservadores muy menguados.