AMLO: No quieren mandar a sus hijos a la escuela, no lo hagan, nada por la fuerza

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay marcha atrás en su decisión de que el 30 de agosto regresen los estudiantes de educación básica a clases, y "si los padres y madres no los quieren mandar a las escuelas, que no los manden" porque todo será de manera voluntaria, nada por la fuerza.

No hay marcha atrás. Yo estoy convencido de que regresemos a las clases. No quieren que vayan sus hijos a las escuelas, pues no los manden, hay que regresar a clases, hay que ver que se protejan a los niños; si hay un contagio, cuidar al niño, que no haya contagios en toda la escuela, eso no sucede Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El primer mandatario mencionó que se deben tomar en cuenta otras experiencias de países en el mundo que han retornado a las aulas sin ningún problema.

Han regresado a clases en Estados Unidos y en países de Europa y por qué nosotros no. México no está entre los primeros países con mayor gravedad por la pandemia Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Agregó que en América Latina, nuestra nación está en sexto lugar de fallecimientos por COVID-19, "y en vacunación estamos en segundo lugar en América".

En ese sentido, destacó que el regreso a finales de agosto no es obligatorio. Sin embargo, hizo hincapié en la importancia de “reponer lo perdido” durante los ciclos escolares anteriores.

Reiteró su llamado a padres y madres de familia, así como autoridades del estado y docentes, para ayudar a limpiar las escuelas que se encuentran en mal estado por el confinamiento decretado a causa del COVID-19.

Cuestionado sobre la vacunación a niños, el Presidente López Obrador dijo que aún se analiza la vacunación a niños. “Estamos viendo recomendaciones internacionales para menores de edad en la pandemia porque los laboratorios están presionando y ellos quisieran tercera, cuarta y quinta dosis”, aseveró.

Cabe señalar que en Estados Unidos los niños de 12 años ya fueron inmunizados, pero los laboratorios continúan con estudios sobre la vacunación a menores de edad.

