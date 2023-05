AMLO ratifica interés de comprar Banamex

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se suspendieron las negociaciones entre Citigroup y Grupo México sobre la venta de Banamex, por falta de garantías entre ambos grupos empresariales, y ratificó la oferta de una posible compra en la que su Gobierno tendría hasta tres mil millones de dólares de participación para adquirir el banco, a través de una asociación público privada.

“Nos informaron ayer (martes) de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que, si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos. Entonces, si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, o sea, no descartamos la posibilidad”, puso sobre la mesa el mandatario.

Subrayó que su interés es que el Gobierno federal cuente con un banco para administrar los recursos federales, “porque nosotros sí necesitamos un banco, o sea, y es una oportunidad”.

López Obrador reiteró la propuesta de configurar una asociación público privada para que se adquiera la Banca de Consumo y Banca Empresarial en México, en la que el Gobierno federal tendría una participación mayoritaria.

“Si hablaron (en las negociaciones) de siete mil millones, tienen que pagar dos mil de impuestos, dos mil millones de impuestos para la hacienda pública, quedan cinco mil millones de dólares, una sociedad pública privada, donde el Gobierno aporte otra cantidad; podemos disponer hasta de tres mil millones de dólares y dos mil que se vendan acciones a mexicanos, a los que quieran, a todos, porque es un buen negocio”, explicó el mandatario.

Subrayó que todas las naciones cuentan con un banco, excepto México, para evitar pagar las comisiones y por lo que “suda” el presupuesto depositado en una institución financiera.

“Cuando solicitamos que ese Bansefi se convirtiera en el Banco del Bienestar, no saben lo que nos costó que nos dieran los permisos en el Banco de México, por la mentalidad ésta de que ‘¡cómo va a tener el gobierno un banco!’. En casi todos los países, los gobiernos tienen un banco, aquí no. Y resulta que se manejan billones de pesos, y no sólo es lo que se cobra de comisiones, sino lo que ‘suda’ ese dinero en beneficio de algunos bancos”, apuntó.

“¿Cuánto son tres mil millones de dólares? Sesenta mil millones. Ahora un poco menos, porque está en 18 (pesos), pero bueno, 60 mil. ¿Saben cuánto tenemos de margen nada más en deuda que podríamos contratar para quedar como el endeudamiento que hizo Calderón o Peña Nieto? Tres puntos abajo está del producto. ¿Cuánto es un punto del producto? 300 mil millones. ¿Cuánto son tres puntos del producto? 900 mil millones de pesos”, evaluó López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que Citigroup le informó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que “Grupo México estaba solicitando más garantías, quién sabe qué tipo de garantías”, y por eso se habían suspendido las negociaciones.