AMLO rechaza cancelar Tren Maya y Dos Bocas por COVID-19

Ante la petición de un grupo de académicos, especialistas, escritores y políticos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hace falta cancelar mega obras como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas en Tabasco para obtener recursos que permitan enfrentar de mejor manera la pandemia.

"No hace falta. ¿Cómo vamos a cancelar el Tren Maya y la Refinería? No, no hace falta, nada más con recortar el chayote", sostuvo en la conferencia de prensa matutina donde subrayó que con el subsidio a las revistas de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze se comprarían un millón 37 mil 500 vacunas de Pfizer.

AMLO señaló: "Imagínense cuánto se llevaban nada más de publicidad, como 8, 10 mil millones de pesos, entonces cuando se enojan y dedican artículos en contra, digo, bueno, pues hay que aguantar porque son vacunas, son becas".

En una misiva dirigida al primer mandatario, los especialistas propusieron siete puntos para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus, entre ellos suspender temporalmente la construcción de las grandes obras de este gobierno, como Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec.

También plantearon el uso obligatorio de cubrebocas en dependencias federales y estatales, pese a que AMLO ha dicho que no lo utilizará aun cuando superó el contagio por COVID-19.

Algunos de los firmantes son los escritores Héctor Aguilar Camín, David Huerta, Enrique Krauze y Ángeles Mastretta; la lingüísta Concepción Company, el jurista José Ramón Cossío y el físico Alejandro Frank; el médico Arnoldo Kraus; el ex director de Conacyt, Enrique Cabrero, los senadores Germán Martínez, Beatriz Paredes y Emilio Álvarez Icaza.

También el biólogo José Sarukhán, la biotecnóloga Susana López Charretón, el físico Miguel Alcubierre, y el coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, William Lee, así como la investigadora del Conacyt, Alma Maldonado.