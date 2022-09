AMLO destaca entendimiento con Biden en materia energética; consideraciones del T-MEC son políticas, afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay un buen entendimiento con el mandatario Joe Biden en materia energética de México y que los diferendos sobre el T-MEC de México contra Estados Unidos y Canáda no tiene fundamentos técnicos sino que se trata de un tema político.

"No es un asunto técnico, es un asunto político, no existe ningún fundamento, nosotros no vamos a permitir mientras estemos aquí, que haya injerencia de un país extranjero en asuntos que solo competen a los mexicanos y no hay tampoco ese interés de parte del Presidente Biden", sostuvo el mandatario mexicano.

Agregó que decidió cambiar su discurso de defensa nacional y contra la presunta injerencia de Estados Unidos, porque se aclararon las cosas mediante la comunicación epistolar que mantuvo con Biden y luego se refrendó con la visita del secretario de Estado, Antony Blinken.

"Y todavía alcance a decirle, porque no fueron ellos, que no fue el Presidente Biden no tengo ninguna duda, porque él no tiene un doble discurso, él me ha dicho que la relación la mantenemos en un pie de igualdad y yo respeto eso y Blinken viene y me dice lo mismo; entonces ¿en dónde está esa actitud hostil y contraria a nuestro gobierno? pues en los opositores que se frotan las manos que quisieran que haya pleito", aseveró el jefe del Ejecutivo Federal.

López Obrador reiteró que a nadie conviene un desencuentro entre los países integrantes de la región comercial de América del Norte, incluso Estados Unidos ha colocado a México como un país estratégico para las inversiones y la consolidación del bloque norteamericano frente a la competencia internacional.

"Nosotros coincidimos que debemos conservar una buena relación a los dos países", concluyó el Presidente.

FBPT