AMLO acusa "campaña" mediática en su contra; desde Madero no hay Presidente más atacado, afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de lo que considera una campaña en contra de su gobierno orquestada por medios de comunicación.

Al inicio de su conferencia de prensa matutina de este miércoles, afirmó que, "como nunca", la prensa está "entregada a la mentira" y que él ha sido el mandatario más atacado desde el expresidente Francisco I. Madero.

"Los medios están entregados a la mentira, con honrosas excepciones. Están entregados a las mentiras como nunca en la historia de México; creo que sólo durante el periodo de la infamia, cuando los medios se dedicaron a golpear a atacar al presidente (Francisco I.) Madero, no hay otro hecho histórico" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador también criticó que los medios de comunicación no apoyen sus políticas públicas y puso como ejemplo la expulsión de Plutarco Elías Calles, cuando toda la prensa se alineó al Gobierno Federal.

Por eso, dijo, utilizará su derecho de réplica para evitar que las noticias lo apabullen.

"Todos apegados a la política y no recuerdo cuando el presidente Díaz Ordaz ordena la represión de estudiantes, al día siguiente no aparece casi nada y ahora es otra cosa. Que viva la libertad de expresión, vamos a utilizar nuestro derecho de réplica porque si no nos aplastan", expresó el mandatario.

