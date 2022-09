No habrá sanciones contra México por las consultas en materia energética: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el tema energético y las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá, pudieran afectar la relación bilateral, luego de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

“Me llamó mucho la atención la actitud propositiva y amistosa de la secretaria de Comercio (Gina Raimondo). Nada de que van a castigar a México por su política energética, lo que los adversarios quisieran y se andan frotando las manos, pues no”.

Durante el encuentro, reveló López Obrador no se usó la palabra arancel o sanción, “nada, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones”.

Añadió que prefirió decirle “de viva voz” al secretario Blinken, que le extrañó la solicitud de consultas en el marco del T-MEC, sobre todo por la forma en que se presentó a su regreso de Washington.

“Con mucho respeto le dije que nos llamó la atención que estuvimos en Washington, hablamos muy amistosamente, hubo mucha cordialidad del presidente Biden, es una gente muy buena, luego reuniones con empresarios y regresamos y a los cinco días un comunicado sobre una consulta contra nuestra política energética”, afirmó.

López Obrador compartió que Blinken no opinó sobre su señalamiento, “es un político profesional, pero sí quería que de viva voz que supiera lo que pienso, porque no es lo mismo que se lo mande decir o que haya sido un informe o que lo lea en el New York Time. Quieren que nos peleemos, los adversarios quieren eso, pero es ilógico”.

El Ejecutivo federal dijo que en el gobierno de Biden “saben muy bien que le dedicamos antes de ir a Washington dialogar y llegar a acuerdos, convencer. Ellos sabían que había dedicado dos semanas a atender a todas las empresas de Estados Unidos que tienen que ver con el sector energético, escucharlos y darles respuesta”.

Destacó que de esas reuniones salieron compromisos de inversión de 25 mil millones de dólares, que ya empezaron a firmarse acuerdos y llegamos al entendimiento de por qué se clausuraban algunas terminales”.

