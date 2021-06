"Yo no soy Díaz Ordaz", gobierno no es represor de estudiantes: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que "no soy (Gustavo) Díaz Ordaz", pues este gobierno no reprime a estudiantes normalistas, con quienes, dijo, se tendrá una reunión después de las elecciones del próximo domingo para que en el futuro no haya manifestaciones violentas.

Durante la habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal denunció que en las escuelas normales prevalecen cacicazgos, así como en universidades públicas donde hay rectores que llevan más de 40 años.

"Yo no soy Díaz Ordaz. No somos represores (...) Voy a hablar con los estudiantes para que no haya acciones violentas", dijo al denunciar que dichos cacicazgos en las escuelas normales obligan a los alumnos a cometer actos antisociales como robo de mercancía a camiones, a cambio del servicio de comedor.

"Son los que tienen el manejo de las normales, y a veces aplican represión al interior; son grupos de control y obligan a los alumnos a cometer conductas antisociales para tener derecho a comedor. Ya no es tiempo de caciques. Sí es una causa de lo más justo, y no debe de utilizarse (movilización) para medrar", añadió AMLO.

AMLO reprobó ese tipo de educación, "así no es", y reiteró que ser joven y y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica, "pero tenemos que dialogar sobre este tema, de estos asuntos, sin que les falte lo que necesitan" los normalistas.

AMLO arremetió también contra la existencia de cacicazgos en las universidades públicas, lo cual no debe tolerarse, sin embargo expresó su respeto a la autonomía de esas instituciones.

"Nadie debe abusar en ninguna institución. Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas, que llevan 40 años, ¡rectores de universidades públicas!

"Todo eso no se tolera, claro, no nos vamos a meter en la autonomía de las universidades, pero eso es indebido no se puede dar ese ejemplo. Todo el apoyo a los estudiantes, que no les falte nada, que tengan becas", aseveró López Obrador.

Apuntó que en los internados de las escuelas normales rurales no debe faltar alimentación, los jóvenes reciban educación gratuita, de calidad, y al salir de ellas "tengan automáticamente su plaza, su base para trabajar como maestros en la SEP, esas son las indicaciones que he dado".

ntb