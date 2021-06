AMLO: Sin sentencia más de 6 mil reos federales; que Judicatura atienda casos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este jueves que 6 mil 126 personas que se encuentran en los penales federales del país no están sentenciadas, es decir 50 por ciento del total de la población penitenciaria.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO informó que hay 12 mil 227 personas recluidas en las cárceles del fuero federal, de los cuales solo 6 mil 101 están sentenciados.

Detalló que las personas procesadas en el ámbito federal por tiempo de reclusión son mil 63, de entre 2 y 5 años; dos mil 378, de entre 5 y 10 años; 579, de 10 a 15 años; y 90, de 15 a 20 años.

Tema de reos federales, abordado en gabinete de seguridad

AMLO destacó que este tema se abordó esta mañana en la mesa de seguridad, por lo que se solicitará al Poder Judicial que se atienda a los presos que no tienen recursos para pagar abogados defensores.

"Esto lo estamos viendo porque es una violación, consideramos, a los derechos humanos de miles de personas que están detenidas sin sentencia y ya llevan tiempo, años.

"Entonces vamos a enviar de manera respetuosa un escrito al Consejo de la Judicatura para que esto se atienda. Esto tiene que ver con la necesidad de que se cuente con defensores y que también el Poder Judicial, con todo respeto, atienda a quienes no tienen para pagar abogados", indicó.

AMLO opinó que si una persona que tiene recursos para pagar un abogado, es muy probable que logre ser liberado, "pero el que no tiene y en donde no hay abogados de oficio o no se le da la importancia, ahí pueden pasar años".