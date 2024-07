AMLO rechaza diálogo con Norma Piña sobre reforma judicial; ' titular de Segob podría'

Andrés Manuel López Obrador descartó una reunión con la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir sus puntos de vista sobre la reforma al Poder Judicial, lo cual, dijo, se podría abordar con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; celebró que ya se reconozca la necesidad de transformar a este sector.

“Yo no tengo nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel; se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco”, afirmó el Presidente en conferencia de prensa matutina.

El mandatario federal dejó en claro que el diálogo que solicitó la ministra Norma Piña se tendrá que dar con la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues el Poder Ejecutivo ya envió la iniciativa al Congreso donde ya se abrió la discusión y las negociaciones.

“Ya se abrió un diálogo, entonces sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros, y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. ¡Qué bueno! que se reconoce que hace falta la reforma, creo que eso es un paso adelante”, subrayó.

Congreso analizará métodos para elección de jueces

Sobre los procedimientos, López Obrador expuso que el método de elección de jueces, magistrados o ministros lo va a analizar el Congreso, donde, destacó, tienen visiones distintas.

“Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados y esto es una renovación. Además, estudian derecho y al ser juez, magistrado, ministro, lo que se requiere además de la profesión de abogado, es la honestidad, ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia, ¡qué más!”, refirió.

AMLO y Norma Piña, en fotografía de archivo. Foto: Cuartoscuro

Opinó que el otro punto es cómo interpretan la ley los nuevos abogados, para lo cual, abundó, hay mucha bibliografía, tesis, jurisprudencia. Sin embargo, “muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos”, añadió.

Ante las críticas de la ministra Piña Hernández sobre la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que deben ser los ciudadanos quienes lleven a cabo ese proceso, y pidió que no se menosprecie al pueblo porque es sabio, con un instinto certero que sabe lo que conviene y no.

AMLO cuestiona “con todo respeto” a Norma Piña

El mandatario federal cuestionó, con todo respeto, a la presidenta de la Corte, “por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros, por qué se tardan tanto en resolver lo que debe ser de rápida decisión porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo y por qué tardan tanto, por qué las tácticas dilatorias, que revisen los casos que tienen”.

🚨 #ÚLTIMAHORA Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, advierte que la reforma judicial es un retroceso en los derechos humanos e insta a Claudia Sheinbaum a analizar su impacto futuro https://t.co/tOiuWs1wyI pic.twitter.com/mRWy1Y5v4M — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 8, 2024

Enfiló sus señalamientos sobre por qué los miembros del Poder Judicial no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años, “o que nos explique por qué deciden ganar más que el Presidente si la constitución establece lo contrario; o por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada, y muchas otras cosas”.

Aclaró que no es nada personal, pero se tiene que limpiar el país de corrupción, porque si no es imposible avanzar pensando en las nuevas generaciones, pues se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable.

am